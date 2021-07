Wen im Finale anfeuern? Italien belohnt sich für den schönen Fußball

Die Italienische Nationalmannschaft begeistert bei der EM mit schönem Fußball und ist ein Trendsetter. Außerdem haben die Italiener einen ganz besonderen Typen.

Wer es ein wenig mit dem Schönen im Spiel hält, der kann gar nicht anders, als im Endspiel Italien den Sieg zu wünschen. Davon war vor wenigen Wochen noch nicht auszugehen. Da galten Franzosen und Belgier noch als jene Auswahlmannschaften mit der größten Techniker-Dichte. Möglicherweise sind sie das auch heute noch. Nur die Italiener aber vertrauten bedingungslos ihrer Offensive. Ist natürlich auch nicht allzu schwer, im Wissen, dass ein böser Blick der Herren Bonucci und Chiellini meist genügt, um gegnerische Stürmer vor größeren Dummheiten zu bewahren. Überhaupt: Chiellini! Ist mit 36 Jahren das Gesicht des Turniers. So einen haben die durch und durch biederen Engländer nicht in ihren Reihen. Spielen ihr austauschbares, auf defensive Kontrolle angelegtes System, in dem es grundsätzlich um Risikominimierung geht.

Große Turniere sind immer Trendsetter. Die Franzosen sind mit ihrem Hochsicherheitssystem verdientermaßen gescheitert. Hoffentlich machen es ihnen die Engländer nach. Mutiger Fußball ist attraktiver als Konzentration auf die Defensive. Sich an Italiens Spielweise zu orientieren, würde für mehr Spektakel sorgen. Da verzeiht man auch Schlawinereien wie Immbobiles Schauspieleinlage. Im Vergleich zu den Hymnen auspfeifenden englischen Fans ist das sowieso nur eine lässliche Verfehlung. Die Italiener haben bereits mit dem Finaleinzug gezeigt, was möglich ist, wenn sich eine Gemeinschaft hinter einem Plan versammelt. Dann sind nicht mehr die besten Einzelkönner entscheidend, persönliche Schwächen werden von der Gruppe kaschiert. Italien kann ein Vorbild für die deutsche Mannschaft sein. Die Italiener sind der einzig richtige Gewinner für dieses Turnier.

Lesen Sie hier den anderen Teil der Debatte: England bringt den Fußball nach Hause