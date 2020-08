vor 34 Min.

Europa League 20/21: Termine, Teams und Spielplan

Die Europa League 2020/21: Am 21. August steht das Endspiel der Saison 19/20 zwar erst an, dennoch hat die UEFA die aktuellen Daten, Termine und den Spielplan für die kommende Saison der EL veröffentlicht. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Die Termine der 50. Auflage der UEFA Europa League, des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, für die kommende Saison 2020/21 stehen fest. Findet die Qualifikation später statt? Wann startet die Vorrunde und die Gruppenphase? Wir verraten Ihnen alle bekannten Termine, das Datum und den aktuellen Spielplan.

Termine und Datum 20/21: EL Qualifikation, Gruppenphase, Finalspiele

Die Qualifikation für die Europa League Saison 2020/21 findet später statt. Da die Saison 19/20 erst am 21. August endet, verschieben sich die Spiele der Qualifikation. Die Auslosung der Gruppenphase findet in Athen statt, am 2. Oktober 2020, der erste Spieltag der Gruppenphase wird der 22. Oktober sein. Die Termine der K.o.-Runden sind unverändert. Das Finale der EL 20/21 wird in Polen im Gdansk Stadion stattfinden. Das Endspiel dieser Saison war dort geplant, ist aber wegen des Coronavirus vertagt worden.

Qualifikation:

20.08.2020 Vorrunde

27.08.2020 Erste Qualifikationsrunde

17.09.2020 Zweite Qualifikationsrunde

24.09.2020 Dritte Qualifikationsrunde

01.10.2020 Playoffs

Gruppenphase:

22.10.2020 Spieltag 1

29.10.2020 Spieltag 2

05.11.2020 Spieltag 3

26.11.2020 Spieltag 4

03.12.2020 Spieltag 5

10.12.2020 Spieltag 6

K.o.-Phase:

18.02.2021-25.02.2021 Runde der letzten 32

11.03.2021-18.03.2021 Achtelfinale

08.04.2021-15.04.2021 Viertelfinale

29.04.2021-06.05.2021 Halbfinale

26.05.2021 Finale Europa League

Auslosungen für die Europa League 20/21: Termine & Datum

Die Auslosung für die Europa League 2020/21 findet in Nyon, im Stammsitz der UEFA, in der Schweiz statt. Die Termine sind wie folgt:

09.08.2020 Auslosung Vorrunde

10.08.2020 Auslosung erste Qualifikationsrunde

erste 31.08.2020 Auslosung zweite Qualifikationsrunde

zweite 01.09.2020 Auslosung dritte Qualifikationsrunde

dritte 18.09.2020 Auslosung Playoffs

02.10.2020 Auslosung Gruppenphase

14.12.2020 Auslosung Runde der letzten 32

Runde der letzten 32 26.02.2020 Auslosung Achtelfinale

Achtelfinale 19.03.2020 Auslosung Viertel- und Halbfinale

Vorrunde der Europa League 20/21: Teams & Datum

Die Vorrunde der Europa League wurde von der UEFA auf den 8. und 11. August 2020 (K.o.-Duelle in einer Partie) terminiert. 16 Mannschaften nehmen an der Vorqualifikation zur Europa League teil, darunter Lincoln Red Imps FC, FC Santa Coloma, B36 Torshavn, SP Tre Penne, NSI Runavik, HB Torshavn, UE Engordany, St. Joseph's FC. Ungesetzte Mannschaften sind FC Prishtina, SS Folgore/Falciano, FK Zeta Golubovci, Coleraine FC, Barry Town United, Ballymena, FK Iskra Danilovgrad und KF Gjilani.

Datum & Teams: 1. Qualifikationsrunde des EL-Turniers in 20/21

Am 18./19. August findet die erste Qualifikationsrunde der Europa League statt. 96 Mannschaften tragen diese Runde gegeneinander aus. Die gesamte Auflistung der gesetzten und ungesetzten Mannschaften finden Sie hier.

2. Qualifikation der Europa League: Mannschaften, Datum, Termine

Die K.o.-Duelle der zweiten Quali-Runde werden am 25. und 26. August ausgetragen. Auch an der zweiten Qualifikationsrunde nehmen 94 Mannschaften teil, 20 Mannschaften am sogenannten Champions-Weg. Die genaue Auflistung der gesetzten und ungesetzten Mannschaften ist hier nachzulesen.

Termine, Datum & Teams der 3. Qualifikationsrunde der EL

In einer Partie wird im Modus eines K.o.-Duelles die dritte Qualifikation ausgetragen – und zwar am 15. und 16. September 2020. 72 Mannschaften sind in dieser Runde vertreten, genauere Infos zu den Teams sind hier zu finden.

Playoffs der Europa League 20/21: Datum, Termine & Mannschaften

Die Playoffs werden im Unterschied zu den Qualifikationsrunden in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Sie sind am 22. und 23. sowie am 29. und 30. September zu sehen. 42 Mannschaften nehmen an den Playoffs teil. Die gesetzten Mannschaften des Champions-Weg sind hier die 6 Verlierer des Meisterwegs der 3. Quali-Runde der Champions-League und die 10 Sieger der vorherigen Runde. Über den Pokalsieger und Verfolgerweg nehmen die 26 Sieger der vorherigen Runde teil.

Gruppenphase der Europa League: Termine & Datum

Die Termine für die Gruppenphase der EL 20/21 sind wie folgt terminiert:

22. Oktober

29. Oktober

5. November

26. November

03. Dezember

10. Dezember

Die 48 teilnehmenden Mannschaften an der Gruppenphase sind die Sieger des FA Cup 19/20 oder der Sechste der Premier League 19, SSC Neapel, Bayer 04 Leverkusen, FC Villarreal, ZSKA Moskau, Sporting Braga, Leicester City, Real Sociedad San Sebastian, AS Rom, Feyenoord Rotterdam, TSG 1899 Hoffenheim, Sorja Luhansk, OSC Lille, OGC Nizza, Royal Antwerpen oder Sporting Charleroi, Besiktas Istanbul oder Sivasspor, Wolfsberger AC und 2 Verlierer des Platzierungswegs der Champions League-Playoffs, 4 Verlierer des Meisterwegs der CL-Playoffs, 4 Verlierer des Platzierungswegs der 3. Quali-Runde der Champions League, 8 Sieger des Champions-Wegs und 13 Sieger des Pokalsieger- und Verfolgerwegs.

Finalspiele der Europa League 2020/21: Spielort

Finalspielort der EL-Saison 20/21 wird Danzig sein. Danzig war der ursprüngliche Austragungsort für die 2019/20er Saison, der allerdings aufgrund der Corona-Epidemie nach Köln verlegt worden war. Das Finale findet am 26. Mai 2021 statt.

Themen folgen