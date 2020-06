vor 17 Min.

Formel-1 2020 - Großer Preis von Ungarn: Termine, Zeitplan, Live-TV & Strecke - alle Infos

Nach dem Großen Preis von Österreich findet Anfang August das dritte Rennen der Formel-1-Corona-Saison 2020 statt: der große Preis von Ungarn. Wir bieten alle aktuellen Informationen rund um den GP von Ungarn - Termine, Zeitpläne, TV-Termine, Live-Stream und Rennstrecke.

Anfang August findet das dritte Rennen des Formel-1-Not-Rennkalenders statt: der Große Preis von Ungarn. Das Rennen auf dem Hungaroring nordöstlich von Budapest wird voraussichtlich wie andere Rennen der Corona-Saison 2020 ohne Zuschauer stattfinden. Dafür können Motorsport-Begeisterte den GP von Ungarn live im TV verfolgen. Alles rund um Termine, Zeitpläne, TV-Termine, Live-Stream und die Rennstrecke finden Sie hier.

Weitere Infos:

Der Große Preis von Ungarn wurde im Jahr 1936 zum ersten Mal ausgetragen und ist seit dem Jahr 1986 Teil der Grand-Prix-Weltmeisterschaftsläufe der Formel-1. Seitdem wird das Rennen auf dem Hungaroring ausgetragen. Die Strecke gilt als sehr anspruchsvoll, da sie unter anderem wenige gute Möglichkeiten zum Überholen bietet. Etwa 80 Prozent der Strecke des Hungarorings liegen in einem Tal und sind von den gut 50 Hektar Tribünen aus optimal zu sehen. Die ideale Lage verschafft der Rennstrecke auch den Namen "flacher Teller", auf dessen Rand die Zuschauer sitzen und das Rennen beobachten.

Formel-1 2020 GP von Ungarn / Budapest: Termine, Uhrzeiten, Streckendetails & TV-Termine

Was? Formel-1-Rennen in Ungarn / Budapest

in / Wann? 19. Juli 2020

19. Juli 2020 Wo? Hungaroring

Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

Live in auf und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Pirelli

Streckenlänge: 4,381 km

Rennlänge: 306,663 Kilometer in 70 Runden

Grand-Prix von Ungarn 2020: Datum & Uhrzeit

Großer Preis von Ungarn : 19. Juli, 15:10 Uhr

Anfang Juni hat die Formel-1 einen Not-Rennkalender für die restliche Saison 2020 vorgestellt, nachdem zehn Rennen der Motorsport-Königsklasse aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben oder abgesagt wurden. Mit acht Rennen in zwei Monaten plant die Formel-1 ein straffes Programm für die erste Saisonhälfte 2020. Nach dem GP in Ungarn findet das nächste Rennen in Silverstone / Großbritannien statt.

Formel-1 Weltcup 2020 in Ungarn / Budapest: Live-Übertragung & Live-Stream? Free-TV oder Pay-TV? Wo liegen die TV-Rechte?

Motorsport-Fans können das Formel-1 Rennen in Ungarn live in Fernsehen (Free-TV und Pay-TV) und Stream verfolgen: Die TV-Rechte für die Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV, bei Sky hingegen bezahlen Zuschauer. Einen Gratis-Stream wird es nicht geben, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Das sind die Sieger des GP von Ungarn der vergangenen Jahre

2019: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2017: Sebastian Vettel

2016: Lewis Hamilton

2015: Sebastian Vettel

2014: Daniel Ricciardo

Die meisten Siege auf dem Hungaroring in Ungarn konnte bislang Lewis Hamilton (7) einfahren. Die meisten Poles hingegen verzeichnet Michael Schumacher, ebenfalls 7.

