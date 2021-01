vor 42 Min.

Handball-WM 2021: Deutschland live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung ab 15.1.21

Die 27. Handball-WM findet vom 13. Januar 2021 bis zum 1. Februar 2021 statt. Hier finden Sie alle Infos zum Spielmodus, den Gegnern der deutschen Handball-Nationalmannschaft und der Übertragung der WM live in TV, Fernsehen und Stream.

Handball-WM: Zum zweiten Mal findet die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten statt. Erstmalig treffen hier 32 Mannschaften aufeinander. Bei der letzten Handball-WM 2019 waren es nur 24 Teams gewesen. Am 13. Januar 2021 startet die Weltmeisterschaft im Handball mit der Gruppenphase. Auf welche Gegner Deutschland dabei trifft und welche Spiele live in TV, Fernsehen und Stream, im Free-TV auf ARD/ZDF oder im Stream bei DAZN/Sky zu sehen sind, das erfahren Sie hier.

Deutschland in der Gruppenphase der Handball-WM 2021: Gegner, Termine & Übertragung

In der Vorrunde der Handball-WM 2021 spielt Deutschland am Freitag, 15. Januar 2021, zunächst gegen den WM-Neuling Uruguay. Anschließend trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag, 17. Januar 2021, auf Kap Verde, den zweiten Debütant. Als Herausforderung sieht die deutsche Handball-Nationalmannschaft lediglich den dritten Gegner an: Ungarn. Im Gruppenfinale am Dienstag, 19. Januar 2021, muss sich Deutschland beweisen. Wo werden die Spiele der deutschen Mannschaft live in TV, Fernsehen und Stream übertragen? Sehen Sie hier eine Übersicht:

15. Januar 2021, 19.00 Uhr: Deutschland - Uruguay, ARD

17. Januar 2021, 19.00 Uhr: Kapverdische Inseln - Deutschland, ARD

19. Januar 2021, 21.30: Uhr: Deutschland - Ungarn, ZDF

TV-Übertragung der Handball-WM 2021: Die Spiele mit Deutschland live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Die Spiele der Handball-WM 2021 in Ägypten werden live in TV, Fernsehen und Live-Stream ausgestrahlt. Wie bei der letzten Handball-Weltmeisterschaft 2019 liegen die Übertragungsrechte im Jahr 2021 auch bei ARD und ZDF. Jede Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist somit live im kostenlosen Free-TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen – ebenso wie bei Sportdeutschland.TV. Auch bei Eurosport werden einige Spiele live übertragen.

Der Spielmodus der Handball-WM 2021

Die Vorrunde der Handball-WM ist für den 13. Januar 2021 bis zum 19. Januar 2021 datiert. Die Teams werden in acht Gruppen aufgeteilt, die jeweils vier Mannschaften umfassen. Von jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich die ersten drei Teams für die Hauptrunde, die am 20. Januar 2021 startet und bis 25. Januar 2021 andauert. In der Hauptrunde werden die Mannschaften in vier Sechsergruppen eingeteilt. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale am 27. Januar 2021. Zwei Tage später folgen die Halbfinals – und der Sieger wird schlussendlich am 31. Januar 2021 gekürt.

Die bisherigen Ergebnisse der Handball-WM 2021

Alle aktuellen Ergebnisse finden Sie immer hier: Deutschland bei der Handball-WM 2021: Ergebnisse und Resultate.

