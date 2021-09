ICF Kanuslalom-WM 2021 in Bratislava: Zeitplan und Übertragung im TV

Rasante Manöver und Action pur: Bei der Kanuslalom-WM in Bratislava treten Olympioniken und Weltmeisterinnen gegeneinander an. Den Zeitplan sowie Informationen zur Übertragung finden Sie hier.

Die Kanuslalom-WM 2021 wird spektakulär: Im slowakischen Bratislava treffen die besten Slalom-Kanuten und Kanutinnen der Welt aufeinander und messen sich in den reißenden Fluten. Vom 22. bis 26. September finden die 2021 ICF Canoe Slalom World Championships statt.

Wann welcher Wettkampf ausgetragen wird, die wichtigsten Entscheidungen und Termine der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2021 finden Sie im Zeitplan. Welcher Sender überträgt die Weltmeisterschaft im Kanuslalom 2021 live im Free-TV? Gibt es einen Live-Stream? Alle Informationen dazu in diesem Artikel.

Zeitplan der Kanuslalom-WM 2021: Termine, Uhrzeiten, Datum

Der erste Wettkampf der Weltmeisterschaft im Kanuslalom 2021 begann am 22. September um 9 Uhr. Die Kanuten und Kanutinnen messen sich in den Disziplinen Kanadier und Kayak im Team, Doppel, Einzel sowie Extreme Canoe Slalom. Dies ist der Rahmenterminkalender mit den wichtigsten Events und Entscheidungen der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2021:

Mittwoch, 22. September 2021

9 Uhr: Kanuslalom Team Events

Team Events 12 Uhr: Kanuslalom Awards

Awards 13.15 Uhr: Wildwasser-Kanu Team Events

14.45 Uhr: Wildwasser-Kanu Awards

Donnerstag, 23. September 2021

9 Uhr: Kanuslalom (Kajak)

(Kajak) 15 Uhr: Kanuslalom (Kanadier)

(Kanadier) 18.20 Uhr: Finale Kanuslalom , gemischtes Kanu Doppel

Freitag, 24. September 2021

8.30 Uhr: Wildwasser-Kanu

12 Uhr: Wildwasser-Kanu (Doppel)

13.45 Uhr: Extreme Canoe Slalom , Zeitfahren Frauen

, Frauen 14.32 Uhr: Extreme Canoe Slalom , Zeitfahren Männer

Samstag, 25. September 2021

9.03 Uhr: Halbfinale Kanuslalom , Kayak, Männer und Frauen

, Kayak, Männer und Frauen 12.03 Uhr: Finale Kanuslalom , Kayak, Männer und Frauen

13.18 Uhr: Kanuslalom , Kayak Medaillenzeremonie

, Kayak 14 Uhr: Finale Wildwasser-Kanu, Kayak und Kanadier, Kanu Doppel, Männer und Frauen

16.20 Uhr: Wildwasser-Kanu Awards, Kayak, Kanadier, Kanu Doppel, Männer und Frauen

17.02 Uhr: Nation Cups Awards

Sonntag, 26. September

9.03 Uhr: Halbfinale Kanuslalom , Kanadier, Männer und Frauen

, Kanadier, Männer und Frauen 11.33 Uhr: Finale Kanuslalom , Kanadier, Männer und Frauen

12.48 Uhr: Kanuslalom , Kanadier, Medaillenzeremonie

, Kanadier, 15.15 Uhr: Extreme Canoe Slalom , Heats, Männer und Frauen

, Heats, Männer und Frauen 16.33 Uhr: Viertelfinale Extreme Canoe Slalom , Männer und Frauen

, Männer und Frauen 17.09 Uhr: Halbfinale, Extreme Canoe Slalom , Männer und Frauen

, Männer und Frauen 17.29 Uhr: Finale, Extreme Canoe Slalom , Männer und Frauen

17.45 Uhr: Extreme Canoe Slalom , Medaillenzeremonie

Kanuslalom-WM 21 im Free-TV oder Live-Stream?

Fans, die die Kanuslalom-WM 2021 von zu Hause aus verfolgen wollen, fragen sich, welche Sender die Weltmeisterschaft im Kanuslalom live im Free-TV übertragen. ARD, ZDF oder Eurosport? Der Kanuslalom-Weltcup wurde von Eurosport im Free-TV gezeigt, Highlights der Kanusprint-EM 21 waren in der "Sportstudio Reportage" im ZDF zu sehen. Für die Kanuslalom-Weltmeisterschaften hingegen sind nach aktuellem Stand keine Sendetermine im Free-TV und auch nicht im Pay-TV geplant.

Eine Möglichkeit, die Kanuslalom-WM live und in voller Länge zu verfolgen gibt es jedoch: Der Youtube-Channel der ICF, Planet Canoe, zeigt die Wettkämpfe der Weltmeisterschaft im Kanuslalom im Live-Stream. Außerdem können die Übertragungen nach Ausstrahlung als Aufzeichnung abgespielt werden.

ICF Weltmeisterschaften im Kanuslalom 2022 in Augsburg

Schon im nächsten Jahr soll die Kanuslalom-WM in Augsburg stattfinden. 2022 messen sich die Kanuten und Kanutinnen am Eiskanal. Seit den Olympischen Spielen 1972 in München ist der Kanusport in der schwäbischen Hauptstadt eingezogen.

Damals wurde im Zuge von Olympia die internationale Wettkampfstrecke eröffnet. Nun soll 2022 zum insgesamt vierten Mal eine Kanuslalom-WM in Augsburg ausgetragen werden. Dafür wird der Eiskanal, das gesamte Wettkampfgelände und die Infrastruktur drumherum auf den neusten Stand gebracht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.