WWE Summerslam 2021: Alle Infos zu Termin, Matches und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das Wrestling-Ereignis WWE Summerslam 2021 steht bereits in den Startlöchern. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu den Matches und der Übertragung im TV oder Live-Stream wissen müssen.

Am Wochenende geht ein ganz besonderes Sportereignis an den Start: WWE Summerslam 2021 wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgetragen. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden erstmals wieder bis zu 72.000 Fans im Football-Stadion in Las Vegas erwartet, um das Spektakel live zu verfolgen. Viele der Fans fiebern bei der Show dem Comeback einer Wrestling-Legende entgegen: John Cena steigt erneut in den Ring und stellt sich dem Kampf gegen Roman Reigns um den Universal-Titel.

Wann genau findet WWE Summerslam 2021 statt? Wird die Veranstaltung im TV oder Stream übertragen? Alle Infos zu Sendetermin, Übertragung und den Matches finden Sie hier.

WWE Summerslam 2021: Datum und deutsche Zeit der Austragung

Das Sportereignis findet in diesem Jahr erstmals nicht wie gewohnt an einem Sonntag, sondern an einem Samstag statt. Wer WWE Summerslam von Deutschland aus verfolgen möchte, muss deshalb aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht von Samstag auf Sonntag einschalten. Ab 01.00 Uhr deutscher Zeit wird das Sport-Ereignis übertragen.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen in der Übersicht:

Datum: Samstag, 21. August 2021

Samstag, 21. August 2021 Start: Nacht auf Sonntag, 22. August, um 02.00 Uhr deutscher Zeit

Nacht auf Sonntag, 22. August, um 02.00 Uhr deutscher Zeit Kick-off-Pre-Show: 1 Uhr deutscher Zeit

1 Uhr deutscher Zeit Austragungsort: Allegiant Stadion in Las Vegas

TV-Übertragung: Läuft WWE Summerslam 2021 live im TV und Stream?

Im deutschen TV wird die Veranstaltung nicht übertagen. Auch Sky bietet in diesem Jahr keine Übertragung der Sportveranstaltung an. Wenn Sie das Wrestling-Spektakel allerdings dennoch live mitverfolgen möchten, haben Sie die Möglichkeit dies über den WWE-Streaming-Kanal zu tun. Dieser ist jedoch nicht kostenlos und fordert den Abschluss eines Abonnements. Hierfür werden derzeit 9,99 Euro im Monat fällig, allerdings kann der Dienst laut Anbieter monatlich gekündigt und das Angebot einen Monat kostenlos getestet werden.

WWE Summerslam 2021: Diese Matches werden ausgetragen

Zehn Matches, die bei WWE Summerslam 2021 ausgetragen werden, wurden bereits bekanntgegeben. Besonders gespannt dürften die Fans auf das Comeback-Match von Wrestling-Urgstein und 16-fachen "World Champion" John Cena blicken, der bereits im Jahr 2000 erstmals in den Ring stieg und seit 2013 nur noch vereinzelt in der Öffentlichkeit auftritt. Diese Wrestler treten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegeneinander an:

WWE Universal Championship

Roman Reigns vs. John Cena

WWE Championship

Bobby Lashley vs. Goldberg

WWE SmackDown Women's Championship

Bianca Belair vs. Sasha Banks

WWE RAW Women's Championship (Triple Threat Match)

Nikki A.S.H. vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

WWE United States Championship

Sheamus vs. Damian Priest

WWE SmackDown Tag Team Championship

The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) vs. The Mysterios (Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio)

WWE RAW Tag Team Championship

AJ Styles & Omos vs. Randy Orton & Riddle

Singles Match

Edge vs. Seth Rollins

Singles Match

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

Singles Match

Alexa Bliss vs. Eva Marie

