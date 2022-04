Nach Wechselfehler: Vorsicht vor Wiederholungsspielen, SC Freiburg!

Plus Nach dem Wechselfehler des FC Bayern in der Fußballbundesliga könnte es zu einem Wiederholungsspiel kommen. Die Geschichte zeigt: Das muss nicht zwingend gut ausgehen.

Über seinen 4:1-Auswärtserfolg beim SC Freiburg kann sich der FC Bayern noch nicht wirklich freuen. Denn der SC Freiburg hat Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, nachdem den Münchnern am Samstag ein Wechselfehler unterlaufen war und sie kurzzeitig zu zwölft auf dem Platz standen. Jetzt entscheidet der DFB-Sportgerichtshof, ob dem Rekordmeister der Sieg aberkannt wird. Möglich, aber unwahrscheinlich ist sogar ein Wiederholungsspiel.