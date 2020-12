17:00 Uhr

Mach mit bei der großen Capito-Kirchenschnitzeljagd

Wie gut kennst du dich in einer Kirche aus? Das kannst du bei der Capito-Kirchenschnitzeljagd testen. Findest du alle Dinge? Und weißt du auch, was für ein Gewölbe das hier ist?

In Kirchen gibt es viel zu entdecken. Was genau, das erfährst du hier bei dieser Capito-Kirchenschnitzeljagd. Viel Spaß dabei!

Von Lea Thies

In Kirchen werden nicht nur Gottesdienste gefeiert. Dort gibt es auch tagsüber viele spannende Sachen zu entdecken. Capito hat dir zusammen mit dem Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler eine kleine Kirchenschnitzeljagd zusammengestellt, die du das ganze Jahr über und auch in verschiedenen Kirchen machen kannst. Wir haben in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aichach fotografiert, aber die Gegenstände und Dinge, die wir zeigen, gibt es ähnlich in jeder Kirche.

Herbert Gugler ist der Pfarrer der Aichacher Stadtpfarrkirche. Bild: Lea Thies

So kannst du mitmachen

Klick auf diesen Kirchenschnitzeljagd-Plan und drucke ihn aus. Dann ab mit dir in die nächste Kirche – am besten, wenn die gerade leer ist. Wen du eine Sache auf dem Plan entdeckt hast, machst du in dem Kästchen ein Kreuzchen. Viel Spaß beim Entdecken

Themen folgen