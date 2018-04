Das "Einbruchsradar" soll Menschen in Stadt und Region Augsburg für die Themen Einbruch und Einbruchschutz sensibilisieren. Begleitende Texte, Fotos und Videos helfen weiter: Wie schütze ich meine Wohnung? Was mache ich, wenn bei mir eingebrochen wurde? Und wo gibt es weitere Informationen?



Jede Woche gibt es dazu auch eine aktualisierte Karte mit den jüngsten Einbrüchen und Einbruchsversuchen in und rund um Augsburg. Aus Datenschutzgründen werden nur die ungefähren Tatorte angegeben.



Auf der Karte sehen sie die verübten (rot), versuchten (gelb) und geklärten (grün) Einbrüche der vergangenen Tage. Per Klick auf das Symbol oben links in der grauen Leiste wählen Sie aus, welche Kalenderwoche(n) angezeigt werden soll(en). Quelle der Information sind die offiziellen Presseberichte der Polizei.