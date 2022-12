Frankreichs Fußball und seine Stars haben noch viel vor

Selbst wenn nicht klar ist, ob Lehrmeister Didier Deschamps weitermacht, steht Frankreichs Fußball noch viel bevor: Neben Kylian Mbappé ist auch auf Randal Kolo Muani zu achten.

Emmanuel Macron hat ziemlich schnell erfahren müssen, dass ein Staatspräsident aus Frankreich bei einem Turnier, bei dem der Weltverband Fifa und die Herrscherfamilie aus Katar in jeder Hinsicht die Deutungshoheit besitzen, sich hinten anstellen muss. Es dauerte also ein bisschen, bis der Staatsmann des entthronten Weltmeisters auf dem Podest seine Position gefunden hatte, um nach diesem flirrenden Finale einem Mann besonders viel Zuspruch zu erteilen: Kylian Mbappé, der sich lange nicht so viel Mühe machte wie Lionel Messi, um diesem Endspiel seinen Stempel aufzudrücken, um dann doch dreimal, davon zweimal vom Elfmeterpunkt, zuzuschlagen. Damit stockte der 23-Jährige sein Konto auf acht WM-Treffer auf, der Goldene Schuh als Torschützenkönig ging an ihn, aber Mbappé konnte damit wenig anfangen. Der Wunderstürmer mit dem Turboantritt wirkte arg geknickt – auch Macrons Worte halfen nicht wirklich.

Mbappé hat auch beim Elfmeterschießen die Nerven behalten

Mbappés Miene schwankte zwischen Entsetzen, Enttäuschung und Fatalismus. Erst am Montag schrieb er kurz vor seinem 24. Geburtstag: „Wir werden zurückkommen." Was hätte er noch tun sollen? Er hatte die Effizienz für die Equipe Tricolore schließlich auf die Spitze getrieben, zumal Frankreichs Nummer zehn auch im Elfmeterschießen – im Gegensatz zu Kingsley Coman und Aurelien Tchouameni – die Nerven behalten hatte. „Kylian hat seinen Fußabdruck in diesem Finale hinterlassen, aber nicht so, wie er es gerne getan hätte. Deshalb ist er so traurig", erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps, übrigens deutlich gefasster.

Ihn ärgerte, dass die „Bleus" diesen Showdown lange so wenig weltmeisterlich bestritten. Damit soll es aber nicht zusammenhängen, dass er seine eigene Zukunft offenließ. Seinen auslaufenden Vertrag wollte er abermals nicht thematisieren: „Auch wenn wir gewonnen hätten, hätte ich diese Frage nicht beantworten können", sagte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz schmallippig.

Fest steht, dass ihm der Fußball in Frankreich deutlich mehr vielversprechende Perspektivspieler, hoffnungsvolle Talente anbietet als in Deutschland. „Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Wir haben richtig Tiefe, da hat man die Qual der Wahl", gab Deschamps zu, der aber persönlich für sich ausloten muss, ob er einen Job noch weiter ausüben möchte, den er in Katar tadellos erledigt hat. Mit teils väterlicher Fürsorge, aber auch strenger Führung. Dass er noch vor Ende der indiskutablen ersten Hälfte mit Ousmané Dembélé und Olivier Giroud zwei Stammkräfte aus der Sturmabteilung vom Feld holte, war ein Wachrüttler für schläfrige, vielleicht auch vom Virus geschwächte Franzosen.

Bester WM-Torhüter ist Emiliano Martinez

Dazu stellte der „General" fast pausenlos um, wechselte sieben Mal aus (wegen Kopfverletzung und Verlängerung erlaubt) und hatte schlussendlich bei den Argentiniern so viel Verwirrung gestiftet, „dass wir am Ende auch hätten gewinnen können" (Deschamps). Jene finale Chance besaß mit Randal Kolo Muani der eingewechselte Angreifer von Eintracht Frankfurt, der schon den ersten Elfmeter herausholte. Und dem sich dann in der dritten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung eine Gelegenheit von geschichtsträchtiger Bedeutung bot: Nach Vorlage von Dayot Upamecano machte der 24-Jährige mit seiner Direktabnahme nicht so viel falsch, aber die Fußabwehr von Emiliano Martinez war ebenso fantastisch wie historisch, sodass Argentiniens Tormann noch die Auszeichnung zum besten WM-Torhüter erhielt, die eigentlich an den Marokkaner Bono hätte gehen sollen. Immerhin: Muani verwandelte nervenstark seinen Strafstoß, kurz nach der vergebenen Großchance. Chapeau.

Zwei Tage vorher hatte der wie Mbappé aus der nicht bestens beleumundeten Pariser Vorstadt Bondy stammende Stürmer gesagt, dass diese WM eine magische Erfahrung für ihn sei: „Hier zu spielen, macht mich unglaublich stolz." Ähnlich äußerte sich auch sein Arbeitgeber. „Frankfurt ist so stolz auf dich, Randal!", twitterte die SGE. Sportvorstand Markus Krösche richtete aus: „Randal hat ein sehr starkes Finale gespielt. Nach seiner Einwechslung ist Frankreich zurück ins Spiel gekommen. Jeder hat gesehen, was für ein starker Spieler er ist. Zudem hat er Eintracht Frankfurt hervorragend repräsentiert." Das allerdings hat nun auch der letzte Topverein in Europa mitbekommen, was Krösche in den nächsten Wochen noch ziemlich beschäftigen könnte.