Frauen-WM 2023: Übertragung von Japan - Schweden live im Free-TV und Stream

Im Viertelfinale der Frauen-Fußball-WM 2023 trifft Japan auf Schweden. Termin, Anpfiff sowie die Übertragung im Free-TV und Stream stellen wir Ihnen hier vor.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Neuseeland und Australien ist mittlerweile in der heißen Phase angekommen. Bei der letzten WM 2019 in Frankreich holten die US-Girls für die Vereinigten Staaten von Amerika den 4. Weltmeistertitel. In diesem Jahr scheiterte das Team um Vlatko Andonovski gegen die Schwedinnen im Elfmterschießen mit 5:4. Somit flogen die USA bereits im Achtelfinale der WM 2023 raus.

Inszwischen ist das Turnier im Viertelfinale angekommen. Eines der vier Spiele ist die Begegnung zwischen Japan und Schweden. Die Japanerinnen gewannen gegen Norwegen im Achtelfinale mit 3:1. Wann die Begegnung angepfiffen wird und wie die Übertragung im Free- und Pay-TV abläuft, das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Termin und Anpfiff zwischen Japan - Schweden bei der Frauen-WM 2023 in Neuseeland und Australien

Ein Blick auf den Spielplan der Frauen-WM 2023 verrät, dass die Begegnung zwischen Japan und Schweden im Viertelfinale am Freitag, dem 11. August stattfindet. Aufgrund der enormen Zeitverschiebung laufen viele Spiele bereits in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit. Die Partie Japan gegen Schweden läuft daher trotz des Anpfiffs um 19.30 Uhr im neuseeländischen Auckland im deutschen TV um 09.30 Uhr. Austragungsort ist der Eden Park, der als einer von zehn Spielorten bei der Fußballl-WM 2023 dient.

Japan vs. Schweden live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

Die Rechte zur Übertragung der Frauen-Fußball-WM 2023 in Neuseeland und Australien liegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Begegnung zwischen Japan und Schweden im Viertelfinale wird demnach sowohl im analogen Fernsehprogramm der ARD, als auch digital als Stream auf sportschau.de zu sehen sein.

An dieser Stelle finden Sie eine komprimierte Übersicht mit allen wichtigen Eckdaten rund um das Spiel:

Japan - Schweden im Viertelfinale der Fußball-Frauen-WM 2023: Die Bilanz beider Teams

Die Japanerinnen gelten als Geheimfavorit bei der Frauen-WM 2023. Mit einer sehr starken Leistung holte das Team aus drei Spielen in der Vorrunde neun Punkte. Zwar kassierte Japan im Achtelfinale gegen Norwegen ihr erstes Gegentor, doch das ändert nichts an dem großen Selbstbewusstsein, mit dem die Japanerinnen ins Viertelfinale gehen.

Auf der anderen Seite steht das schwedische Team, das ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen ins Achtelfinale einzog. Nichtsdestotrotz war der Sieg der Schwedinnen gegen die Amerikanerinnen eine Überraschung. Aber auch die Skandinavierinnen werden mit breiter Brust in das Viertelfinalspiel im Eden Park in Auckland gehen.

Die Bilanz beider Teams spricht für Japan. Bei insgesamt zwölf Begegnungen siegte Japan fünfmal. Schweden gewann viermal bei letztlich 3 Unentschieden. Das Torverhältnis liegt allerdings mit 13:22 auf Seiten der Schwedinnen.

Live-Ticker für das Viertelfinale Japan gegen Schweden: Aufstellung, Tore und weitere Ereignisse

Sollten Sie die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream nicht anschauen können, dann nutzen sie stattdessen doch unseren Live-Ticker. Mit diesem bleiben in Sie in Echtzeit stets auf dem neuesten Stand und verpassen von der Aufstellung zu den Toren bis hin zu allen weiteren Ereignissen nichts. Den Live-Ticker finden Sie hier:

