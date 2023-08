Spanien – England: Verfolgen Sie das WM-Finale jetzt live im Ticker

Das Finale der Fußball-WM der Frauen 2023 steht an. Wer holt den Weltmeister-Titel: Spanien oder England? Das letzte Spiel bei der Weltmeisterschaft können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Finale der Fußball-WM 2023! Die Nationalmannschaften von Spanien und England spielen am heutigen Sonntag (12 Uhr MEZ) um den Weltmeistertitel. Das Spiel wird in Sydney (Australien) ausgetragen.

Was passiert in der Partie? Gibt es Elfmeter, Tore, Karten? Und: Wer gewinnt den WM-Titel 2023? Das erfahren Sie an dieser Stelle in unserem Live-Ticker.

Der Live-Ticker wird nicht korrekt angezeigt? Dann öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien gegen England im WM-Finale 2023: Verfolgen Sie das Spiel heute live im Ticker

Die Hoffnungen der Spanierinnen und Spanier liegen unter anderem auf Fußball-Star Salma Paralluelo. Die 19-jährige Außenstürmerin hat bereits die Champions League mit dem FC Barcelona gewonnen. Bei der WM hat Paralluelo zwei Mal ins Tor getroffen: Als Joker erzielte sie den Siegtreffer im Viertelfinale gegen die Niederlande (2:1 nach Verlängerung) und die Führung im Halbfinale gegen Schweden (2:1).

Aufseiten der Britinnen und Briten ruhen die Hoffnungen auf Lauren James – wenn ihre aufsehenerregendste Aktion ihrem Team auch nicht half: Englands Offensivstar bekam im Achtelfinale gegen Nigeria eine rote Karte, weil sie auf die am Boden liegende Michelle Alozie trat. Anschließend bat sie dafür um Entschuldigung. Sie wurde für zwei WM-Spiele gesperrt.

Aufstellungen im WM-Finale 2023: Spanien gegen England, Paralluelo gegen James?

Im Finale ist James, die für den Londoner Verein FC Chelsea spielt, aber dabei – wenn sie auch zunächst auf der Bank sitzt. James hat bei der WM 2023 bislang drei Tore in vier Spielen erzielt und kann drei Vorlagen verbuchen.

Spanien

Startelf: Cata Coll - Batlle, Paredes, Codina, Olga - Teresa, Aitana, Jenni, Redondo, Mariona - Salma

Cata Coll - Batlle, Paredes, Codina, Olga - Teresa, Aitana, Jenni, Redondo, Mariona - Salma Reservebank: Enith (Tor), Misa (Tor), Ivana, Oihane, Rocio, Alexia, Eva Navarro , Irene, Perez, Zornoza, Athenea, Esther

Enith (Tor), Misa (Tor), Ivana, Oihane, Rocio, Alexia, , Irene, Perez, Zornoza, Athenea, Esther Trainer: Vilda

England

Startelf: Earps - Carter, Bright, Greenwood - Bronze, Stanway, Walsh, Daly, Toone - Russo , Hemp

Earps - Carter, Bright, - Bronze, Stanway, Walsh, Daly, Toone - , Hemp Reservebank: Hampton (Tor), Roebuck (Tor), Charles, Morgan, Wubben-Moy, Coombs, Nobbs, Robinson, Zelem, England , James , Kelly

Hampton (Tor), Roebuck (Tor), Charles, Morgan, Wubben-Moy, Coombs, Nobbs, Robinson, Zelem, , , Trainerin: Wiegman

Fußball-WM der Frauen 2023: Finale zwischen Spanien und England in Sydney

