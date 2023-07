Svenja Huth ist die stille Führungsfigur der Nationalmannschaft

Svenja Huth steht für eine Sportlerinnen-Generation, die offen mit ihrer Homosexualität umgeht. Bei der Fußball-WM muss sie als Lückenfüllerin fachfremd agieren.

Trainer schätzen Vielseitigkeit. Fällt eine Stammkraft aus, füllt eine flexibel einsetzbare Alternative die Lücke. Beinahe chronisch mangelt es dem deutschen Fußball an Außenverteidigern. Da überrascht es kaum, dass die Frauennationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland nach Ausfällen ohne angelernte Rechtsverteidigern bestreiten wird. Svenja Huth hat ihre Stärken nachweislich auf dem offensiven Flügel. Wenn sie Verwirrung stiftet, Räume schafft und einer zentralen Stürmerin zuliefert. Aus Mangel an Alternativen wird die 32-jährige Spielerin des VfL Wolfsburg das Turnier wohl als äußeres Glied einer Abwehrkette erleben.

Huth, die mit dem DFB-Team am 24. Juli gegen Marokko ins Turnier einsteigt, wird ihre Rolle geräuschlos annehmen. Mit 80 Länderspielen ist sie eine Führungsfigur, allerdings keine, die sich als Lautsprecher beweisen muss. Als Vertreterin von Alexandra Popp führte Huth die DFB-Elf schon des Öfteren als Kapitänin aufs Feld, Ansprüche bezüglich ihrer Position auf dem Feld leitet sie daraus nicht ab. Sie betont: "Ich spiele, wo die Trainerinnen Bedarf haben und mich brauchen." Die Nationalspielerin mit den flinken Haken und hoher Spielintelligenz hat einen Reifeprozess durchgemacht. Bewahrt hat sie sich dabei ihre fröhliche, unbekümmerte Art, die ansteckend wirkt.

Huths Fußballkarriere nahm im Alter von 14 Jahren Fahrt auf

Aufgewachsen ist Huth, die aus einer fußballbegeisterten Familie stammt, im unterfränkischen Kälberau, wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Hessen entfernt. Bis zur C-Jugend kickte sie in gemischten Mannschaften, ehe im Alter von 14 Jahren mit dem Wechsel zum 1. FFC Frankfurt die Karriere Fahrt aufnahm. Die Teenagerin wohnte weiterhin zu Hause und pendelte mehrmals pro Woche nach Frankfurt und zurück. Aus Verbundenheit zur Familie hat sie sich auf Spanisch den Satz "Meine Familie im Herzen" in die Haut stechen lassen.

Huth steht für eine Spielerinnen-Generation, die offen mit ihrer Homosexualität umgeht und Diversität vorlebt. Vor der EM 2022 heiratete sie ihre Lebensgefährtin Laura. Zur Familie gehört ein Hund, und sie engagiert sich als Botschafterin für die Tierschutzorganisation Veto. Zudem unterstützt Huth die Initiative "Wunsch am Horizont", die sich um schwer kranke Menschen kümmert. Unabhängig vom Auftreten bei der WM wartet auf Huth in der Heimat ein freudiges Ereignis. Im September soll ihr Sohn zur Welt kommen, den ihre Frau austrägt.