In München, erzählte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) noch vor einiger Zeit gern, schaue man gespannt auf Augsburg. Wie gut funktioniert die schwarz-grüne Stadtregierung und wäre diese Koalition auch eine Option für den Freistaat? Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat dieser politischen Liaison auf Landesebene inzwischen eine Absage erteilt. In Augsburg aber funktionierte sie seit der Kommunahlwahl 2020 – mit Einschränkungen: Durch Corona waren es keine "normalen" Jahre, und inzwischen werden die Differenzen offenkundiger. Unsere Redaktion analysiert die Arbeit der Stadtregierung in einer Artikelreihe zur Halbzeit im Rathaus.