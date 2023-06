Auf dem Weg zum Schulbus werden am Morgen des 5. Dezember 2022 zwei Mädchen vor einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Eine 13-Jährige überlebt den Angriff, die 14 Jahre alte Ece S. stirbt später im Krankenhaus. Unter Tatverdacht steht ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea, der in der Unterkunft lebte. Während der Ort trauert und unter Schock steht, wird der Tod des Mädchens politisch instrumentalisiert. Was wir bislang über den Messerangriff berichtet haben, können Sie hier noch einmal nachlesen.