Wer hat in der Corona-Krise in Augsburg seinen Job verloren? Wer sind die Solo-Selbstständigen, die keine Aufträge mehr haben oder hatten? Was haben Sie aus der Augsburger Arbeitswelt zu berichten? Wie geht es Ihnen heute und wie blicken Sie in die Zukunft? Und: Gab es Geschichten von Entlassungen, die in die Öffentlichkeit gehören?

Wir wollen zusammenarbeiten

Das wollen wir gemeinsam herausfinden bei der großen Bürgerrecherche der Augsburger Allgemeinen zur Corona-Krise. Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir Sie! Indem Sie mit uns Ihre Geschichten teilen, helfen Sie, die Veränderungen auf dem Augsburger Arbeitsmarkt aufzudecken. Wir analysieren für Sie, was passiert ist - und wer die Menschen sind, deren Leben sich von Grund auf verändert hat. Das Arbeitsamt erfasst nur arbeitslos gemeldete Menschen. Doch das Problem der Erwerbslosigkeit durch Corona ist größer als die erfasste Zahl.

Sie helfen uns mit folgenden Informationen: In einem Fragebogen wollen wir wissen, wie alt Sie sind, welchem Geschlecht Sie angehören, aus welchem Stadtteil Sie kommen und welche Art von Job Sie hatten. Diese Informationen nützen uns, um herauszufinden, ob es beim Thema Jobverlust Muster gibt. Ist es ein Problem der jüngeren Generation oder der älteren? Ist ein Stadtteil besonders betroffen, und was macht das mit einem Viertel, wenn es dort weniger Kaufkraft gibt und dort mehr Verunsicherung herrscht. Sind die neuen Erwerbslosen eher männlich oder weiblich? Und welche Jobs sind eigentlich weggefallen?

Erzählen Sie uns gerne die Geschichte Ihrer Joblosigkeit. Außerdem wollen wir wissen, wie viel Einkommen Sie in der Corona-Zeit verloren haben. Diese Angaben können Sie freiwillig mit uns teilen.

Wer kann mitmachen

Wir suchen all jene, die seit 1. März in Augsburg ihren Job verloren haben, oder ihre Solo-Selbstständigkeit nicht mehr ausüben konnten. Wir wollen Geschichten zu jedem Job-Verhältnis hören. Egal, ob Sie Minijobber waren oder aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gekommen sind. Auch wenn Sie in der Zwischenzeit wieder ein neues Arbeitsverhältnis aufgenommen haben - teilen Sie die Geschichte.

Geschichten belegen

Besonders am Herzen läge es uns, wenn Sie ein Dokument hochladen könnten, dass Ihre Situation als Erwerbsloser oder Erwerbslose belegt.Das könnte das erste Blatt des Soforthilfe-Antrags sein oder der Antrag auf Grundsicherung. Sie können uns über das Formular eine E-Mail oder eine Mobiltelefonnummer hinterlassen. Dann können wir zusammen Ihre Geschichte verifizieren.

Datenschutz

Es ist kein Geheimnis: Journalisten benötigen für ihre Arbeit viele Daten. Telefonieren, E-Mails schreiben, sich zum Interview verabreden - all das ginge nicht, wenn wir nicht personenbezogene Daten nutzen dürften. In diesem Fall wollen wir zu dem Thema Jobverlust die Recherche systematisch und großflächig angehen - mit Ihrer Hilfe, mit Ihren Informationen.

Diese Daten benutzt nur ein ausgewählter Kreis von Journalisten der Augsburger Allgemeinen, der mit der Recherche betraut ist. Ihre Daten werden nicht zweckentfremdet. Sie müssen also keine Sorge haben, dass wir Ihnen Werbung schicken oder die Daten dazu benutzen, Abonnements zu verkaufen. Es geht uns um die Sache.

Sie bleiben anonym

Wir speichern die Daten sicher und verschlüsselt auf Servern in Deutschland ab. Dabei unterstützt uns der gemeinnützige Recherche-Verein Correctiv. Der Verein stellt uns außerdem das Instrument, mit dem wir die Daten erheben, den sogenannten Crowdnewsroom. Vielleicht kennen Sie Correctiv. Zuletzt recherchierte der Verein mit dem Bayerischen Rundfunk zum Thema Wohnen. Das Projekt “Wem gehört die Stadt” sorgte dafür, dass heute größere Transparenz auf den Mietmärkten in München, Augsburg und Würzburg herrscht. Wir arbeiten mit derselben Technik.

Wenn Sie mit uns Informationen wie zum Beispiel Ihren Namen, Ihre Geschichte und Dokumente teilen möchten, heißt es nicht, dass wir diese veröffentlichen. Sie geben uns vielmehr die ersten Indizien für eine tiefere Recherche in die Geschichte, die Sie mit uns teilen. Daten, aus denen Ihre Identität hervorgeht, veröffentlichen wir nicht. Außer Sie geben uns Ihr explizites Einverständnis.

Warum dürfen wir diese Daten sammeln

Medien genießen in Deutschland ein Privileg, wenn es um die Nutzung personenbezogener Daten geht. Während andere Akteure enge Richtlinien befolgen müssen, dürfen wir für unsere redaktionelle Arbeit Daten erheben, veröffentlichen und speichern. Der Gesetzgeber will, dass wir für Transparenz in der Gesellschaft sorgen, dazu ist es nötig sich zu vernetzen. Und eine Vernetzung erfordert auch immer: Daten speichern.

Falls Sie Fragen zu unserer Bürger Recherche haben, schreiben Sie uns eine Mail.

Projektleitung: Tom Kroll

E-Mail: tom.kroll@augsburger-allgemeine.de