So lief unsere Bürgerrecherche zum Thema Jobverlust in der Corona-Krise

Mit unserer Bürgerrecherche "Job weg – und nun?" zeigen wir die Schicksale hinter anonymen Zahlen. Tom Kroll, der das Projekt umgesetzt hat, erzählt von den Hintergründen.

Von Jakob Stadler

Im Rahmen unserer Bürgerrecherche "Job weg – und nun?" haben wir gemeinsam mit unseren Lesern aus Augsburg und Umgebung recherchiert. Wir wollten wissen, was in Menschen vorgeht, die in der Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben. Für diese haben wir über mehrere Wochen eine Art digitalen Briefkasten eingerichtet, unseren Crowdnewsroom, über den sie sich bei uns melden konnten.

Im Rahmen der Bürgerrecherche haben sich viele Menschen bei uns gemeldet

Viele Menschen haben uns geschrieben und uns von ihren ganz individuellen Geschichten, Schicksalen und Problemen berichtet. Wir haben uns mit einigen von ihnen getroffen und uns ihre Situation beschreiben lassen. Die Texte zu unserer Bürgerrecherche veröffentlichen wir nun auf unserer Internetseite und in unserer Zeitung. Hier finden Sie eine Übersicht über die Artikel.

Im Video spricht Digital-Redakteur Jakob Stadler dazu mit Tom Kroll, der die Bürgerrecherche im Rahmen eines Fellowship-Programms der Deutschen Journalistenschule gemeinsam mit der Augsburger Allgemeinen umgesetzt hat. Kroll erklärt die Hintergründe der Bürgerrecherche, wie es zu dem Projekt gekommen ist und was ihn am meisten bewegt hat.

Tom Kroll hat das Projekt im Rahmen des Fellowship-Programms der Deutschen Journalistenschule gemeinsam mit unserer Redaktion umgesetzt. Unterstützt wurde das Projekt außerdem von Netzwerk Recherche und dem Recherchekollektiv Correctiv.

