Kulturstraße 2018

Endlich Ferien! heißt es jetzt auch in Bayern. Und das heißt erholen und so richtig ausspannen – ob am Meer oder in den Bergen. Aber auch wer zu Hause bleibt, darf sich auf den Sommer freuen. Das Wetter könnte hierzulande kaum besser sein. Die Freibäder locken und die Badeseen taugen (noch) zur Abkühlung – ebenso wie der Lech, der dieser Tage alles andere als kalt daher kommt ...

Langweile ist also beileibe nicht zu befürchten – vor allem auch, weil es in und um Augsburg so viele Freizeit- und Sportmöglichkeiten gibt. Für die „Klassiker“ Laufen, Wandern und Radeln braucht es nicht viel – aber es gibt vor allem noch viel mehr. Auch ganz Trendiges. Das ist der Grund für eine neue Serie auf dieser Seite „Region Augsburg“, in der wir in den nächsten Wochen mehr oder minder bekannte Aktivitäten vorstellen – mit und ohne Eintritt, für draußen und für drinnen, wenn’s mal regnet. Klettern und Skaten, Beachen und Paddeln, Gliden und Pumpen – die Palette ist groß! Lassen Sie sich überraschen. Los geht’s morgen an dieser Stelle – mit Disc-Golf. Und dann immer dienstags und freitags. (wer)