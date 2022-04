Lehrstellenoffensive

12:10 Uhr

Viel mehr als nur Heizungsbauer

Plus Konstantin Vogg steht kurz vor seiner Gesellenprüfung zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Wie sein Arbeitsalltag aussieht.

Von Christina Görisch

Konstantin Vogg kniet vor dem Werkzeugkoffer in dem Raum, der später zum Badezimmer des Neubaus werden soll. Die neuen, hellen Fliesen an der Wand glänzen. Da, wo sich später die Toilette und das Waschbecken befinden werden, sind aber nur Löcher in der Wand zu sehen. „Hier kommt der Wasserhahn hin“, erklärt der Anlagenmechaniker in Ausbildung und deutet auf einen der Hohlräume in der Wand. Vorher müssten die Wasseranschlüsse aber aus der Wand heraus verlängert werden. Dabei sei es besonders wichtig, dass alle Teile gut abgedichtet sind. Konstantin Vogg umwickelt eine sogenannte Hahnverlängerung sorgfältig mit Hanf-Schnur. Dann verfilzt er die Schnur mit einer Bürste mit Metallborsten. So kann er sichergehen, dass die Leitung dicht bleibt und sich kein Wasser hinter den Fliesen sammelt. Als nächstes dreht er das Verlängerungsstück mit einem Kreuzschlüssel und geübten Handgriffen in die Wand ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen