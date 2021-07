Road to Tokyo

Am 23. Juli wurde im japanischen Tokio das Olympische Feuer entzündet. Die Corona-Pandemie hat allerdings schon dafür gesorgt, dass die Sommerspiele aus dem vergangenen in diesen Sommer verschoben wurden. Für die Sportler war die Ungewissheit keine einfache Situation.

Eine Kanutin und ein Schwimmer trainierten für Olympia

An dieser Stelle haben wir zwei Spitzensportler auf ihrem Weg nach Tokio begleitet. Die Kanutin Ricarda Funk, die in Augsburg lebt, und der Schwimmer Marius Kusch, dessen Eltern in Marktoberdorf wohnen. Funk trainierte die meiste Zeit in Augsburg auf dem Eiskanal, Kusch hat sich einer internationalen Trainingsgruppe in San Diego (USA) angeschlossen und zog dort seine Bahnen unter der kalifornischen Sonne an der Pazifikküste, nur ein paar Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt.

Die Athleten ließen uns an ihrem Leben teilhaben

Beide ließen uns in den vergangenen Wochen und Monaten an ihrem Leben teilhaben. Sie versorgten uns mit Bildern und Videos, und sie schrieben regelmäßig Beiträge in einer Art Tagebuch. Darin gewährten sie uns Einblicke in den Alltag von Weltklasse-Athleten. Wie sieht das Training aus? Wie viel Freizeit gibt es? Wie motivieren sie sich? Welche Ziele treiben sie an? Wie viel nehmen sie auf sich, um bei Olympischen Spielen an den Start gehen zu dürfen? Wie gehen sie mit Zweifeln um? Dürfen Spitzensportler auch mal feiern?