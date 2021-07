"Endlich in Tokio" - Augsburger Kanutin berichtet, was sie kurz vor Olympia bewegt

Nur wenige Tage vor dem Beginn ihrer Olympischen Wettkämpfen hat Slalomkanutin Ricarda Funk einen weiteren Blogeintrag geschrieben. Nun ist sie tatsächlich in Tokio angekommen.

Lange war es still. Vor lauter Wettkampfstress bin ich kaum zum Schreiben gekommen. Immer wieder habe ich angefangen, meine Reise nach Tokio schriftlich festzuhalten, um euch daran teilhaben zu lassen, aber meine Gedanken sind oft wieder abgeschweift und mir viel es schwer die passenden Wörter zu finden. Oftmals habe ich dann doch den Stift wieder zur Seite gelegt. Ich habe einfach gemerkt, dass das Training und der Wettkampfstress zu Pandemiezeiten eine mentale Herausforderung waren und weitere Aufgaben viel Energie benötigt haben.

Ich bin überrascht wie schnell die Zeit letztlich doch verflogen ist. Anfangs habe ich mich noch gefühlt wie in einem Abteil in der Dampflok, dann im ICE und schließlich im Shinkansen, dem japanischen Schnellzug. Ich bin nun in Tokio in Quarantäne und genieße den Blick auf den Pazifischen Ozean. Und endlich finde ich Zeit, um die vergangenen Wochen einmal Revue passieren zu lassen.

1. Abteil meines persönlichen "Flashback":

Die Europameisterschaft: Nach den nationalen Qualifikationsrennen ging die wilde Fahrt nach Tokio weiter. Der nächste planmäßige Halt war Anfang Mai die Europameisterschaft in Ivrea, Italien. Die Freude war riesengroß, nachdem im Fahrplan des vergangenen Jahres alle internationalen Haltestellen ersatzlos gestrichen wurden. Dem Braten habe ich allerdings erst getraut, als wir an der Zielstation angekommen waren. Zu oft hatte ich schon meinen Koffer umsonst gepackt. Umso schöner das Gefühl, wieder im Game zu sein und nicht aus der Ferne den Livestream zu verfolgen. Endlich konnte ich das internationale Abstellgleis verlassen.

Internationale Wettkämpfe sind geprägt von einer kurzen spezifischen Vorbereitungszeit. Man hat nur wenige Einheiten, um sich auf eine neue Wildwasserstrecke einzustellen. Während des offiziellen Nationentrainings muss jede Minute optimal genutzt werden, schließlich gibt es unzählige Möglichkeiten für die Streckenaushängung. Da legt man beim Hochgehen gerne mal einen Zahn zu, um doch eine Fahrt mehr zu schaffen. Die Einheiten sind oft sehr voll, 20-30 Boote sind Normalität. Dem entsprechend muss man auch mit einer geteilten Aufmerksamkeit zurechtkommen. Crashs möchte man um jeden Preis vermeiden. Auch akribische Videoanalysen spielen in dieser kurzen Vorbereitungszeit eine große Rolle. Bis ins Detail hinein werden Bootswinkel und Schlagabfolgen analysiert. Durch die lange Wettkampfpause musste man sich an die internationale Vor-Wettkampfroutine erstmal wieder gewöhnen. Nach der obligatorischen Bootskontrolle und der Streckenvorfahrt war ich schließlich bereit für den Wettkampf.

Glücklich über Podiumsplatz und die Bronzemedaille

Von Platz zwei auf Platz fünf und schließlich eine Bronzemedaille im Gepäck. Die Streckenaushängung für den Finalkurs war trotz mehrfacher Entschärfung bockschwer. Sie war definitiv eine technische und taktische Herausforderung. Alles in allem war ich sehr happy, dass ich mir ein Podiumsplatz erkämpfen konnte. Und trotzdem wurde mir wieder vor Augen gehalten, an welchen Schrauben ich noch in den nächsten Wochen drehen muss.

Die Weltcups: "Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf‘" oder nach der Europameisterschaft war vor den Weltcups. Die Zeit zwischen Europameisterschaft und Weltcups wurde für einen harten Trainingsblock genutzt. Der Schwerpunkt lag auf der Laktatverträglichkeit. Demnach bin ich auf den Zug "Pain train" (Zug der Schmerzen) nach Paris aufgesprungen. Mit dem Intervall von 8x3 Minuten, habe ich Runde für Runde etwa 6 mmol Laktat auf der Strecke in Paris angepeilt. Da kam es auch schon mal vor, dass ich mich danach wie von der Bahn überrollt gefühlt habe. Aber das Ziel hatte ich immer vor Augen.

Mit Blick auf den Pazifischen Ozean schreibt Slalomkanutin Ricarda Funk in Tokio ihren Blogeintrag für die Augsburger Allgemeine Foto: Ricarda Funk

Und während ich hier sitze und meine Gedanken und Gefühle der vergangenen Wochen festhalte, kann ich es einfach nicht glauben, dass ich stolz die Deutschland-Einkleidung trage und ich mich unmittelbar vor den Olympischen Spielen befinde. Gerade in diesem Moment steht die achte Trainingseinheit auf der Olympiastrecke in Tokio vor der Tür. Um den Shuttle zur Olympischen Kanuslalom-Strecke noch zu erwischen, muss ich das erste Abteil meiner Erinnerungen, meines persönlichen Flashbacks verlassen. Aber ich werde Euch hier auch demnächst noch mit ins zweite Abteil nehmen. Das hat die Türen schon geöffnet.