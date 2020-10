22.10.2020

Jetzt noch schnell für ZISCH anmelden

Das neue ZISCH-Jahr startet. Schüler - wie die der der Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenten in Augsburg - lernen mit „Zeitung in der Schule“, dem Bildungsprojekt der Augsburger Allgemeinen, die Tageszeitung und Medienwelt kennen.

Das Projekt „Zeitung in der Schule“ versorgt Schüler mit Lesestoff sowie Lehrer mit Unterrichtsmaterial und gibt Einblicke in die Medienwelt. Noch ist die Anmeldung offen.

Von Lea Binzer

In Zeiten von Fake-News und Verschwörungstheorien ist es wichtig, Zugang zu seriösen und gesicherten Informationen zu bieten. Nur so ist eine fundierte Meinungsbildung zu gewährleisten. Das Schulprojekt „Zeitung in der Schule“ der Augsburger Allgemeinen ermöglicht genau das: die Zeitung als glaubwürdige Quelle kennenzulernen sowie die intensive und kritische Auseinandersetzung mit dem Medium Tageszeitung. Lehrer können ihre Klassen noch bis Ende Oktober dafür anmelden.

Denn nicht alle Informationen, die für jeden frei zugänglich nur ein, zwei Klicks im Internet entfernt sind oder ständig über die sozialen Medien einlaufen, sind glaubhaft und vertrauenswürdig. Doch wie sich einen Weg durch diese nie aufhörende Informationsflut bahnen? Wie herausfinden, was wahr und falsch ist?

ZISCH: Das Projekt und die Anmeldung 1 / 5 Zurück Vorwärts Grundschulklassen - für die Schüler Die Jahrgangsstufen drei und vier bekommen zwei Wochen lang ihre Heimatzeitung zugestellt. Ziel des Projekts ist es, mit Freude zu lesen, die Welt der Tageszeitung zu erkunden und dabei neue Themen zu entdecken.

Grundschulklassen - für die Lehrer Lehrer können sich das passende Unterrichtsmaterial kostenlos herunterladen. ZISCH für Grundschüler kann auch mit dem „Medienführerschein Presse“ kombiniert werden.

Weiterführende Schulen - für die Schüler Für die Klassen sieben bis zehn bietet ZISCH einen Grundkurs in Sachen Medienkompetenz. Für die Schüler gibt es die Zeitung vier Wochen lang. Sie können üben, Themen zu recherchieren und Reportagen, Interviews oder Kritiken zu schreiben.

Weiterführende Schulen - für die Lehrer Die Lehrer erhalten leistungsdifferenziertes Unterrichtsmaterial wie Arbeitsblätter, Schülerglossare und Module zu den Themen „Meinungsbildung und Meinungsmache“. Das Lehrmaterial steht ebenfalls zum kostenlosen Download bereit.

Anmeldung Lehrer können ihre Klassen noch bis Mitte Oktober 2020 anmelden unter www.augsburger-allgemeine.de/zisch.

ZISCH fördert die Medienkompetenz der Schüler

Mit ZISCH, das vom Kultusministerium unterstützt wird, lernen die Schüler Strategien, um seriöse von Falschmeldungen zu unterscheiden, sich gezielt Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zu beschaffen, bei aktuellen Themen mitzureden sowie sich dazu eine eigene Meinung zu bilden. Zusätzlich fördert das Projekt die Lese- und Medienkompetenz der Schüler und gewährt Einblicke in den Journalismus. Wer entscheidet zum Beispiel, was am nächsten Tag in der Zeitung steht? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Glosse und einem Kommentar?

Das Projekt ZISCH richtet sich an fast alle Altersstufen, von Grundschule bis Gymnasium. Die Schüler erhalten dabei die jeweilige Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen direkt ins Klassenzimmer. Den Lehrern werden ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien fertig zur Verfügung gestellt. Und die Schüler können sich dabei selbst als Journalist üben. Zudem lässt sich ZISCH gut individuell im Unterricht oder in verschiedenen Fächern einsetzen. Lehrer können ihre Klassen hier anmelden: www.augsburger-allgemeine.de/zisch.

Der ZISCH-Fotowettbewerb 2020 musste wegen der coronabedingten Schulschließungen leider ohne Sieger beendet werden. Von einigen Klassen sind trotzdem tolle Bilder eingegangen. Hier die Klasse 3b der Grundschule Leitershofen. Bild: Susanne Mayr

Mit "Zeitung in der Schule" erhalten Lehrer gratis Unterrichtsmaterial

Das umfangreiche Materialpaket mit Arbeitsblättern und fertigen Modulen erstellt auch dieses Mal wieder das Aachener Medieninstitut Promedia Maassen, an das sich Lehrer, die bei ZISCH mitmachen, mit Fragen und Anmerkungen wenden können.

Wegen der Corona-Pandemie kann die Augsburger Allgemeine bis einschließlich März nächsten Jahres leider keine Klassen zu einer Besichtigung der Druckerei empfangen. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens könnte vom Frühjahr an wieder ein Besuch des Medienhauses möglich sein.

Beim jährlichen ZISCH-Fotowettbewerb, der wegen Corona vergangenes Schuljahr ausfiel, können alle Klassen wieder mitmachen.

