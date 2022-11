Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Aus der Ukraine geflüchtete Kinder tun sich bislang in deutschen Schulen schwer. Eigentlich sollen in Bayern sogenannte Brückenklassen die Kinder und Jugendlichen unterstützen. Rund 800 solcher Klassen gibt es mittlerweile. Doch nach der Einführung im September zeigen sich schwerwiegende Probleme. "Wir sind keine Dolmetscher und auch keine Traumaexperten. Wir brauchen Unterstützung“, sagt Michael Schwägerl, Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands (bpv). Eine Umfrage des Verbands unter 3000 Lehrerinnen und Lehrern untersuchte den Erfolg der Idee. Die Ergebnisse zeichnen ein besorgniserregendes Bild der Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher in bayerischen Schulen.

Der Tag: Russland hat die von ukrainischen Truppen kürzlich zurückeroberte Stadt Cherson und deren Umgebung nach Angaben der ukrainischen Behörden massiv beschossen. Demnach gab es mindestens einen Toten und zwei Verletzte. Die Ukraine warf Russland zum wiederholten Mal Terror und gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Die Behörden der Hauptstadt Kiew vermelden unterdessen gute Nachrichten: Die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Mobilnetz in der Drei-Millionen-Metropole sei nahezu vollständig wiederhergestellt, teilte die Militärverwaltung mit. Die Hauptstadt war vier Tage lang wegen russischer Angriffe auf die Energie-Infrastruktur ohne Strom.

Russland hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste in der schwer umkämpften Region Donezk viele Gefallene zu beklagen. Rund um die Städte Pawliwka und Wuhledar im Süden der Region habe es intensive Kämpfe mit schweren Verlusten für die russische Marineinfanterie gegeben, hieß es in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. London wertet die Kämpfe auch als Zeichen dafür, dass Russland die Region als möglichen Startpunkt einer Offensive Richtung Norden sieht.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Heizölpreis ist wieder gesunken, seit der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in die Höhe geschnellt war. Seit den Preisrekorden im Frühjahr hat sich der Preis für Heizöl etwas entspannt. "Die Nachfrage nach Heizöl war im Frühjahr und Sommer hoch", erklärt Marc Deisenhofer, Geschäftsführer des Energiehändlers Präg aus Kempten. Noch dazu erschwerten mehrere Umstände den Transport in Deutschland und in Österreich produzierte eine Raffinerie nur mit geringerer Kapazität. "Dies führte dazu, dass Heizöl in Süddeutschland teilweise bis zu 30 Cent pro Liter mehr kostete als in Norddeutschland", sagt der Fachmann. Wie sich der Heizölpreis in Zukunft entwickeln könnte.

Das Bild des Tages: Angehörige, Freunde und Kameraden trauern neben dem Sarg des ukrainischen Soldaten Valeriy Krasnyan, der während der Kämpfe mit russischen Truppen in der Region Charkiw getötet wurde. Die Trauerfeier findet im St. Michaels-Kloster statt. Krasnyan verteidigte 2014 ebenfalls den Flughafen von Donezk, Pisky und die Mine von Butivka.

Foto: Andrew Kravchenko, AP/dpa

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Angaben des Bundesinnenministerium sind in Deutschland mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Ein anderes EU-Land hat noch mehr Flüchtlinge aus dem Land aufgenommen.

Rund eine Million Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland registriert

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.