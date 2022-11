Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Energiekrise trifft bayerische Unternehmen weiterhin hart. Der Freistaat will deshalb zusätzlich zur Energiepreisbremse und den Härtefallhilfen des Bundes ein weiteres „Auffangnetz aufhängen“. Das verkündete Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger heute. Betriebe, die aufgrund der hohen Energiepreise existenzgefährdet sind, sollen durch eine neue Härtefallhilfe unterstützt werden. Die Details finden Sie hier.

Der Tag: Im Rahmen eines mit Deutschland vereinbarten Ringtausches hat die Slowakei der Ukraine 30 Schützenpanzer des sowjetischen Typs BMP-1 übergeben. Das teilt der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad auf Facebook mit.

Außenministerin Annalena Baerbock war derweil Gast auf einem Nato-Treffen in Bukarest. Dort bezeichnete sie den russischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine als „Bruch der Zivilisation“. Die Grünen-Politikerin benutzt damit einen Begriff, der oft als Beschreibung für den Holocaust gebraucht wird.

Die Lage: Katar wird Flüssiggas nach Deutschland liefern. Jenes Emirat am Golf, „an dem die Deutschen gerade aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft ihr hochmoralisches Gemüt kühlen“, wie mein Kollege Christian Grimm schreibt. Mit dem Geschäft stellt Robert Habeck die deutschen Klimaziele bloß, für die er prominentester Vorkämpfer ist. „Es wäre besser, gestünden sich Habeck und die Grünen das ein.“ Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Das Bild des Tages:

Foto: Ukrinform, dpa

Oleksandr (Rufname „Malyi“), der Chefkoch eines bekannten Restaurants in Dnipro, kocht Mahlzeiten für ukrainische Soldaten in Saporischschja.

Am Dienstag findet ein Nato-Treffen in Bukarest statt. Die Außenminister der 30 Mitgliedstaaten beraten unter anderem über Hilfen für die Ukraine und den Beitritt von Schweden und Finnland.

