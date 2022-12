Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Als Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute in Berlin Station machte, sprach er ein Lob, gleichzeitig aber auch eine Forderung an Deutschland aus. Militärisch, humanitär und finanziell mache der "substanzielle" Beitrag der Bundesrepublik jeden Tag einen Unterschied auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, sagte Stoltenberg. Er warnte jedoch vor den russischen Raketen und Drohnen, die weiterhin enormes menschliches Leid verursachten. Nicht nur Stoltenberg forderte deshalb, dass die Bundesregierung ihre Anstrengungen weiter ausbaut. Auch Grünen-Politiker Anton Hofreiter sprach sich gegenüber unserer Redaktion dafür aus. Dabei geht es nicht nur um Waffenlieferungen.

Der Tag: Die Empörung in Europa und vielen anderen Staaten über russische Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur ist groß. Millionen Ukrainer waren in den vergangenen Wochen vom Strom, der Wärme- und Wasserversorgung abgeschnitten. Russlands Außenminister Sergej Lawrow verteidigte nun die Kriegsführung seines Landes. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte er, die Infrastruktur stütze "die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte und der nationalistischen Bataillone". Er behauptete, bei den Angriffen werde auf eine möglichst geringe Anzahl ziviler Opfer abgezielt.

Derweil hofft die EU, dass China eine Vermittlerrolle im Krieg einnehmen könnte. EU-Ratspräsident Charles Michel war für Gespräche mit Staatschef Xi Jinping nach Peking gereist. Er bat ihn darum, auf Russland einzuwirken und zu versuchen, "Russland zu überzeugen, die UN-Charta und die Souveränität der Ukraine zu respektieren". Jinping, der den Krieg bis heute nicht offiziell verurteilt hat, warnte vor einer Ausweitung des Konflikts. Er sagte aber, China unterstütze die EU, ihre Vermittlung zu verstärken und eine ausgewogene Sicherheitsarchitektur in Europa zu schaffen.

Die Lage: Der Staat geht für Haushalte und Unternehmen in die Vollen. Um die ökonomischen Folgen des Ukrainekrieges zu bekämpfen, bezuschusst er deren Energieausgaben. Alles was über den festgesetzten Grenzen von 12 Cent je Kilowattstunde beim Gas und 40 Cent beim Strom liegt, übernimmt die Regierung. Die Preisbremse greift, egal wie hoch der Preis am Ende ist. Manche warnen schon jetzt davor, dass das bei den Energieversorgern Begehrlichkeiten wecken könnte.

Die Region: Artem Tschech ist eigentlich ein ukrainischer Autor. 2014 wurde er vom einen Moment auf den anderen zum Soldaten – als er wegen des russischen Einmarschs auf der Krim vom Militär einberufen wurde. Seine Zeit als Soldat verarbeitete er im Roman "Nullpunkt". Wie er lernte, sich mit dieser Rolle zu arrangieren, darüber hat er bei einer Lesung in Ulm gesprochen.

Eine Kindheit im Krieg: Ein Mädchen spielt während eines Stromausfalls mit Lego. Foto: Adaa Zagorodnya, ZUMA Press Wire/dpa

Ein Mädchen spielt während eines Stromausfalls mit Lego-Steinen. Durch russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine fällt vielerorts immer wieder der Strom aus.

