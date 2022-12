Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist auf Staatsbesuch in den USA. Mit viel Pomp – ein blau-weiß-rotes Fahnenmeer und Kanonenschüsse – wurde er vor dem Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden begrüßt. Frankreich wird als ältester Verbündeter des Landes gefeiert. Doch so harmonisch blieb es nicht. Macron wurde überraschend ehrlich. In der Frage, wie es mit der Ukraine weitergehen soll und wie Macron sein anstehendes Treffen mit Putin angehen will, zeigten sich die beiden Präsidenten aber demonstrativ einig.

Der Tag: Seit September hatte Olaf Scholz nicht mehr mit Wladimir Putin gesprochen, am Freitag haben die beiden erstmals seit sieben Wochen wieder telefoniert. Der Kreml teilte nach dem Gespräch mit, dass Putin den Bundeskanzler auf "die zerstörerische Linie westlicher Staaten" aufmerksam gemacht habe, die Kiew mit Waffen "aufpumpen" und das ukrainische Militär ausbildeten. Das führe dazu, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland ablehne, behauptete der Kreml. Scholz wiederum bekräftigte die Entschlossenheit Deutschlands, die Ukraine gegen die russischen Aggressoren weiter militärisch zu unterstützen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, Scholz habe die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur verurteilt und eine schnelle diplomatische Lösung gefordert, zu der ein russischer Truppenrückzug gehören müsse.

Das Technische Hilfswerk (THW) liefert derweil Stromgeneratoren in die Ukraine. 150 Geräte seien bereits geliefert, 320 weitere würden für den Transport vorbereitet, teilt das THW mit. Sie sollen dazu beitragen, eine provisorische Stromversorgung wichtiger Einrichtungen sicherzustellen.

Die Lage: Die Zahl der Geflüchteten – davon viele aus der Ukraine – steigt in der Region gegenwärtig weiter an. Etwa im Allgäu, wo die Plätze immer knapper werden. Stefan Bosse, Kaufbeurens Oberbürgermeister und Bezirksvorsitzender des Städtetags, berichtet, dass der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt sei. Einige Landkreise richten sich deshalb bereits wieder auf die Belegung von Turnhallen ein.

Das Bild des Tages:

Eine Frau läuft auf den Straßen Kiews an Panzerabwehr-Igeln vorbei, die zum Schutz der Stadt vor den russischen Truppen aufgestellt wurden. Foto: Bernat Armangue, AP/dpa

Alltag im Krieg: Eine Frau geht in Kiew an Panzerabwehr-Igeln vorbei. Das Militär hatte sie zum Schutz vor russischen Truppen in vielen Straßen aufgestellt.

