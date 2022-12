Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Energiekrise stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Damit Firmen in Bayern durch die steigenden Energiepreise nicht in finanzielle Notlagen geraten, bringt die bayerische Staatsregierung einen Härtefallfonds auf den Weg. Die Bayerische Energie-Härtefallhilfe soll in der Energiekrise speziell Unternehmen in Bayern unterstützen. Das Eckpunktepapier dazu wurde heute vorgestellt. Das Wichtigste dazu können Sie hier nachlesen.

Der Tag: Die Ukraine kann weiter auf Unterstützung aus der ganzen Welt setzen. Die internationale Gemeinschaft einigte sich auf eine Winter-Soforthilfe von etwa einer Milliarde Euro. Das wurde heute auf einer Unterstützerkonferenz in Paris beschlossen. Besonderer Fokus liege laut Frankreich auf der Instandsetzung der stark beschädigten Strom- und Wärmeversorgung. Auch soll die Wasserversorgung, das Transport- und Gesundheitswesen sowie der Ernährungsbereich unterstützt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine belastet auch das Leben russischer Familien. Frauen klagen über die schlechte Ausrüstung und schlechte Vorbereitung der jungen Soldaten, die in die Ukraine geschickt werden. Sie verlangen beispielsweise wärmere Stiefel für ihre Söhne, moderne Waffen und eine bessere Vorbereitung. Den Angriffskrieg stellen sie trotzdem nicht infrage.

Die Region: Ein Team von Freiwilligen aus Augsburg hat inzwischen mehrere Fahrten in die Ukraine unternommen. Im Kriegsgebiet sahen sie Menschen ums Überleben kämpfen und gerieten sogar selbst in Gefahr. In der Stadt Cherson wurde das Team aus Augsburg Zeuge eines russischen Angriffs. Während es gerade damit beschäftigt war, Essenspakete und Wasser in einer Garage zu stapeln, kündigte sich ein russischer Angriff mit einem leisen Grollen an. Wie es den Freiwilligen bei dem Einsatz erging, hat Fridtjof Atterdal aufgeschrieben.

