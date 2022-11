Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Mit großer Sorge blickt der Westen seit Dienstagnachmittag nach Polen. Gegen 15.40 Uhr hat es dort im Dorf Przewodow nahe der ukrainischen Grenze eine Explosion gegeben. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Polen hatte in der Nacht gemeldet, dass eine Rakete aus russischer Produktion die Explosion verursacht habe. Noch in der Nacht hielt Polen zwei Krisensitzungen ab, die Nato beriet sich am Mittwochmorgen. Mittlerweile gebe es jedoch Hinweise, dass die Explosion kein gezielter Angriff auf Polen gewesen sei, sondern dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt habe. Hier finden Sie eine Übersicht, was bisher über die Ereignisse in Polen bekannt ist. Meine Kollegin Margit Hufnagel warnt indes in ihrem Kommentar vor einer brandgefährlichen Situation und rät zur Besonnenheit.

Der Tag: Der Raketeneinschlag auf dem Staatsgebiet des Nato-Lands Polen war auch das bestimmende Thema auf dem G20-Gipfel auf Bali. Unter anderem fand ein Krisentreffen statt. US-Präsident Joe Biden versammelte dazu mehrere andere westliche Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz. Zuvor hatte Biden mit Polens Präsident Andrzej Duda telefoniert. Die G20-Gruppe nahm zudem eine gemeinsame Erklärung an. Die große Mehrheit der Staats- und Regierungschefs verurteilt darin den russischen Angriffskrieg aufs Schärfste. Russlands abweichende Haltung wurde ebenfalls im Protokoll festgehalten.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Noch einmal zurück zur Nato: Wie wird das Verteidigungsbündnis nun reagieren? Zwar sagte auch Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch vor der Presse, dass es kein gezielter Angriff auf Polen gewesen sei. Allerdings gab er Russland die Schuld, das mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder gefährliche Situationen wie diese provozieren würde. Die Aussagen Stoltenbergs lesen Sie hier.

Die Region: "Meine Liebe zu dir ist lauter als jede Bombe“ – das steht auf einem Bild, das Oksana Hnatiuk geschenkt bekommen hat. Von einem Mädchen, das seine Mutter verloren hat und dem Oksana Hnatiuk geholfen hat. Die Ukrainerin ist schon 2016 nach Deutschland geflohen, steht mittlerweile in Meitingen mitten im Leben. Doch die Schicksale der Ukrainerinnen und Ukrainer und die Ereignisse in ihrem Geburtsland treiben ihr die Tränen in die Augen. Das hat Oksana Hnatiuk motiviert: Sie ist keine Geflüchtete mehr, sondern Flüchtlingshelferin.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Rakete des Systems S-300 soll für den Einschlag in Polen verantwortlich sein. Das lässt mehrere Schlussfolgerungen zu.

Sie schlug wohl in Polen ein: Das ist die Rakete des Systems S-300

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.