Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. Dezember

Russlands Arm reicht bis nach Deutschland. Genauer: bis nach Augsburg. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass ein mutmaßlich russischer Spion an der Uni Augsburg beschäftigt war. Im Prozess gegen Ilnur N. wurde jetzt vieles über Strukturen und Arbeitsweisen der russischen Geheimdienste bekannt. Diplomatische Vertretungen wie das Generalkonsulat spielen eine Hauptrolle. Mehr dazu hier.

Der Tag: Gestern wurde außerdem ein mutmaßlicher russischer Spion beim Bundesnachrichtendienst (BND) festgenommen. Deutsche Politikerinnen und Politiker zeigen sich besorgt. "Das ist ein Weckruf an alle, dass Russland keine Ausnahme macht, auch bei uns zu spionieren, um unser System, die Bundesrepublik, zu destabilisieren", sagte FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Bayerischen Rundfunk.

Russlands Präsident Wladimir Putin deutete indes Verhandlungsbereitschaft an. "Alle bewaffneten Konflikte enden mit Verhandlungen, und Russland hat sich nie gedrückt, im Gegensatz zur Ukraine", sagte er bei einer Pressekonferenz in Jekaterinburg.

Die Lage: Im April sollen die verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Zumindest, wenn es nach Bundeskanzler Scholz geht. FDP und Union sind damit unzufrieden. „Es bleibt dabei: Unser Land befindet sich in der größten Energiekrise seit vielen Jahrzehnten und muss jede Option nutzen“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unserer Redaktion. „Deshalb braucht es auch einen befristeten Weiterbetrieb der Kernenergie für die Zeit der Krise – mindestens bis Ende 2024.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Region: Der Krieg in der Ukraine trifft auch Tiere. Volle Tierheime werden zurückgelassen. Raketen schlagen in Ställe ein. Für Philipp Hörmann war klar, dass er ins Kriegsgebiet fahren und helfen muss. Menschen und Tieren. Dafür riskiert er sein Leben.

