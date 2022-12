Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Krieg, Inflation, Energiekrise – all diese Effekte haben 2022 die Preise für zahlreiche Produkte steigen lassen. Zwar hat der Bund für das kommende Jahr einige Entlastungen beschlossen, doch viele Preise und Beiträge werden auch nächstes Jahr steigen. Das betrifft Lebensmittel, den Strompreis, aber auch Versicherungen. Wir haben eine Übersicht, in welchen Bereichen Kundinnen und Kunden auch 2023 tiefer in die Tasche greifen müssen.

Der Tag: In der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben von Behörden ein Flugplatz mit Drohnen angegriffen worden. Russland rechtfertigt indes die schweren Raketenangriffe auf zivile Objekte in der Ukraine als militärisch notwendig. Am Ehrentag der ukrainischen Streitkräfte ist Präsident Selenskyj in die Nähe der Front im Osten des Landes gereist. "Gerade den heutigen Tag werde ich an der Front mit unseren Kämpfern begehen", sagt der 44-Jährige in einer verbreiteten Videobotschaft. Der Staatschef stand dabei bei Minusgraden am Ortseingang der Stadt Slowjansk im Donezker Gebiet. Slowjansk ist rund 35 Kilometer von der Front entfernt.

Russland und die Ukraine haben nach Angaben beider Kriegsparteien wieder einen größeren Gefangenenaustausch vollzogen. "Symbolisch. Am Tag der Streitkräfte kehren 60 Kämpfer zurück", schreibt der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, im Nachrichtenkanal Telegram.

Die Lage: Die Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird immer lauter. Die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Cramon fordert beispielsweise ihren Rücktritt. Lambrechts neues Problem ist das Kampfflugzeug F-35. Welche Rolle es bei nuklearen Muskelspielen spielen soll und warum das Problem ein sehr deutsches ist, hat mein Kollege Christian Grimm recherchiert.

Die Region: Hat Valid D., ein 47-jähriger Russe, im Auftrag tschetschenischer Regierungskreise den Mord eines im Raum Augsburg lebenden Mannes geplant? Um diese Frage geht es am Oberlandesgericht München. Die Zielperson: Mokhmad A., 27 Jahre alt, seit 2017 Asylbewerber in Deutschland und ein öffentlich auftretender Kritiker des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow. Mokhmads Bruder ist seit Tagen verschwunden. Wurde er ermordet? Mein Kollege Jan Kandzora berichtet über den Prozess mit politischer Brisanz.

Staaten können andere Länder mit einem Handelsembargo belegen. Doch welche Sanktionen gibt es, wer erlässt sie und wen können sie sonst treffen?

Was ist ein Embargo?

