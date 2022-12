Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Zehn Prozent der Deutschen haben bis Ende November nicht geheizt. Die Zahlen des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigen: Eine warme Wohnung wird für alle teuer. Groß war die Sorge in den vergangenen Wochen, dass Deutschland das Gas komplett ausgehen könnte in diesem Winter. Nun, im Dezember, hat mein Kollege Jakob Stadler die Frage gestellt "Reicht das Gas?". Die Antwort mit zahlreichen Grafiken gibt es hier.

Der Tag: Rund neuneinhalb Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine schließt der russische Präsident Wladimir Putin einen langen Krieg gegen das Nachbarland nicht aus. "Natürlich, es kann ein langer Prozess werden", sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern eines von ihm selbst eingesetzten Menschenrechtsrats.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist wegen seines Widerstandes gegen den russischen Einmarsch in sein Land vom US-Magazin Time indes zur Person des Jahres gewählt worden. "Die diesjährige Wahl war die eindeutigste in unserer Erinnerung", schrieb Time-Chefredakteur Edward Felsenthal zur Begründung. "Ob der Kampf um die Ukraine einen mit Hoffnung oder mit Angst erfüllt, Wolodymyr Selenskyj hat die Welt auf eine Weise elektrisiert, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben."

Die Lage: Noch einmal zurück zur Energieversorgung in Deutschland. Die hängt in diesem Winter nämlich an Kraftwerken, die eigentlich ausgemustert werden sollten. Die Probleme in Verbindung mit dem krieg in der Ukraine sind bekannt, doch auch sonst wird in Deutschland zu wenig Ersatz gebaut, um die Stromlücke zu schließen, die nach dem Kohle- und Atom-Aus entsteht. Was also tun? Das weiß mein Kollege Christian Grimm.

Die Region: Viele Branchen leiden unter dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen, die auch Deutschland getroffen haben. Eine dieser Branchen ist die der Autozulieferer. In der Region sind bereits mehrere Betriebe insolvent, eine ganze Branche stehe mit dem Rücken zur Wand, heißt es. Über die Autozulieferer, die massiv unter Druck stehen.

Acht Kolpingfamilien arbeiten mit dem Johanniter-Weihnachtstruck zusammen. Sie wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Was die Geschenkpakete enthalten sollen.

Weihnachtspakete für die Ukraine aus dem Augsburger Land

