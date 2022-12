Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

"Zeitenwende" ist das "Wort des Jahres" 2022. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bekannt gegeben. Der Begriff ist durch die Bundestagsrede von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar populär geworden, als er über die Schwere der Ereignisse in der Ukraine sprach. "Krieg um Frieden" und "Gaspreisbremse" rangieren auf Platz zwei und drei. Auch diese Begriffe stehen in Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mehr über die Kriterien, nach denen die Jury das "Wort des Jahres" auswählt, lesen Sie hier.

Der Tag: Die russischen Raketenangriffe bereiten der Stromversorgung in der Ukraine große Schwierigkeiten. In der Ostukraine und den Gebieten um die Städte Kiew und Odessa gibt es außerplanmäßige stundenlange Stromausfälle. Die Ukraine versucht der Situation durch Stromimport beizukommen. Man sei zuversichtlich, bald die klaren Zeitpläne für Stromabschaltungen einhalten zu können, hieß es vom staatlichen Stromnetzbetreiber Ukrenerho.

In Moskau ist der Kremlkritiker Ilja Jaschin wegen Verunglimpfung der russischen Streitkräfte zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er protestierte gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Kriegsverbrechen des russischen Militärs. Insbesondere hatte er öffentlich Kritik am Massaker im Kiewer Vorort Butscha geäußert. Jaschin gilt als Vertrauter von Alexej Nawalny, der den Kreml ebenfalls kritisiert und in einem Straflager inhaftiert ist.

Die Lage: Die deutsche Bundesnetzagentur ist alarmiert. Die Pegel der Gasspeicher sinken. Das Einsparziel von 20 Prozent sei in den letzten Wochen deutlich verfehlt worden, sagt ihr Präsident, Klaus Müller. Zu viele Menschen ließen sich bei den kalten Temperaturen dazu hinreißen, die Heizung höher aufzudrehen, sodass in der letzten Woche gerade einmal 13 Prozent gespart worden seien. Zudem werde in der Industrie seit vielen Wochen zu viel Gas verbraucht. Ein weiterer Faktor treibt Deutschland an den Ausnahmezustand, die sogenannte Gasmangellage, heran: Mehr dazu lesen Sie hier.

Zwei Drittel des gegenwärtig verbrauchten Stroms stammt aus fossilen Energien wie Erdgas. Je kälter der Winter wird, umso mehr wird davon benötigt. Die Gasspeicher leeren sich schneller, als der Nachschub funktioniert. Das könnte erneut die Frage nach einer Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken auf den Tisch bringen, kommentiert unser Autor Rudi Wais.

Die Region: In Folge der Energiekrise wurden manchen Sportvereinen in Augsburg der Energieliefervertrag gekündigt. Die Vereine sehen ihre Existenz bedroht. Die von Bund und Ländern angekündigten Förderprogramme sind noch unzureichend konkretisiert. Sportreferent Jürgen Enninger erklärt, wie die städtischen Soforthilfen verteilt werden sollen.

dpatopbilder - 08.12.2022, Ukraine, Cherson: Blick auf Ziffern, die zur Zeitmessung von Häftlingen in die Wand eines Kellers in einem Gebäude geritzt wurden, das nach Angaben eines Staatsanwalts für Kriegsverbrechen von russischen Streitkräften als Folterstätte genutzt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ap / Evgeniy Maloletka / Evgeniy Maloletka

Nach Angaben eines Staatsanwalts für Kriegsverbrechen soll das Gebäude, in dem sich diese mit Strichen versehene Kellerwand befindet, von russischen Streitkräften als Folterstätte genutzt worden sein.

Der Helferkreis, der ukrainischen Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Utting zur Seite steht, schrumpft. Die Unterbringung der Asylsuchenden gestaltet sich zunehmend schwieriger und in den Unterkünften gibt es teils nicht einmal warmes Wasser.

Betreuer schildern mangelhafte Zustände in der Uttinger Asylunterkunft

