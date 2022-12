Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ganz im Sinne des jungen Rebellen Bertolt Brechts sollen beim Brechtfestival 2023 gesellschaftliche Fragen aufgegriffen und gegen die Krisen der Welt angetanzt werden. Das Programm verspricht literarische und musikalische Vielfalt, die im Zentrum des Festivals zum 125. Geburtstag des Künstlers steht. Dazu passend treten die Dakh Daughters aus Kiew mit einem bunten poetischen und musikalischen Mix auf. Die Band ist momentan im Exil auf Tour in Europa – 2023 spielen sie in Augsburg auf dem Brechtfestival und setzen dabei ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Der Tag: An der Frontlinie in der Ukraine ist momentan ein Rückgang an Aktivität zu beobachten. Das liege aber nicht an dem fehlenden Willen der Streitkräfte, sondern an den schwierigen Wetterverhältnissen, betonte Minister Olexij Resnikow am Sonntag in Odessa. Durch die feuchte Witterung sei der Einsatz sowohl für Rad- als auch Kettenfahrzeuge momentan ungünstig. Sobald der Boden durch Frost fester wird, soll die Gegenoffensive der ukrainischen Armee fortgesetzt werden. Das Ziel: Die Befreiung der durch Russland besetzten Gebiete innerhalb der ukrainischen Grenzen.

Die Lage: 400.000 Wohnungen wollte Bundesbauministerin Klara Geywitz in ihrem ersten Jahr im Amt bauen lassen - dieses Ziel wurde um Längen verfehlt. Schuld daran sind nicht zuletzt Lieferengpässe durch den Krieg in der Ukraine. Dazu kommen steigende Zinsen und ein immer drastischer Fachkräftemangel. Im Interview stellt sich Geywitz den Fragen unserer Autoren Christian Grimm und Bernhard Junginger und spricht darüber, ob der Traum vom Eigenheim überhaupt noch realisierbar ist.

Bild des Tages:

Fußgänger stehen auf einer dunklen Kreuzung im südukrainischen Odessa. Foto: Ukrinform, dpa

Düsteres Odessa: Passanten stehen auf einer Kreuzung im südukrainischen Odessa, wo das Stromnetz Samstagnacht durch gezielte russische Angriffe größtenteils zerstört wurde. Der Stromausfall betrifft mehrere hunderttausend Menschen und die Reparatur könnte nach Angaben der Stromversorger bis zu drei Monate dauern.

Kalte -2,6 Grad betrug die Durchschnittstemperatur in Augsburg am Sonntag, in der Woche davor waren es noch vier Grad mehr. Dadurch stieg der Gasverbrauch in der Stadt um ein Viertel an.

Die Kälte treibt den Gasverbrauch in Augsburg nach oben

