Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. November

Sie frieren, hungern, verharren im Dunkeln: Die jüngsten russischen Angriffe haben es auf die ukrainische Zivilbevölkerung abgesehen. Raketen zerstörten etwa Stromnetze und Wasserleitungen in einigen Regionen des Landes. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte Russlands Attacken und sagte: "Das ist ein schrecklicher Beginn des Winters für die Ukraine." Seine Erklärung für die massiven Angriffe auf Bürgerinnen und Bürger: " Präsident Putin scheitert in der Ukraine – und er reagiert mit noch mehr Brutalität."

Der Nato-Chef forderte Deutschland und die anderen 29 Bündnisstaaten erneut zu weiterer Hilfe für die Ukraine auf. "Es wird keinen dauerhaften Frieden geben, wenn der Aggressor gewinnt", sagte er. Die Chancen auf eine friedliche Lösung könnten dadurch erhöht werden, dass die Ukraine unterstützt werde. "Die meisten Kriege enden mit Verhandlungen – aber was am Verhandlungstisch geschieht, hängt davon ab, was auf dem Schlachtfeld passiert", sagte Stoltenberg.

Der Tag: Auch zwei Tage nach den schweren russischen Raketenangriffen ist die Hälfte der Menschen in Kiew noch ohne Strom. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Morgen mitteilte, könne immerhin wieder ein Drittel der Häuser beheizt werden. Nach Angaben der Militärverwaltung der Hauptstadt ist die Wasserversorgung in Kiew wieder vollständig hergestellt worden.

Die Lage: Manchmal ist es angenehmer, schreckliche Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine zu verdrängen. Im Sommer gelang das vielen Russinnen und Russen noch. Dann breitete sich mit der Teil-Mobilmachung die Angst in vielen russischen Familien aus, dass ihre Männer in den Krieg ziehen müssen. Inna Hartwich hat beobachtet, was das mit den Menschen in Russland macht – oder wie sie es formuliert: Wie sich der Krieg durch die russischen Seelen frisst.

Das Bild des Tages:

Müde Augen. Dreck. Grauer Himmel. Das Foto zeigt einen ukrainischen Soldaten, der aus einem erbeuteten russischen Panzer schaut.

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer stärker gewachsen als zunächst angenommen. Gegenüber dem Vorquartal nahm das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zu.

Deutsche Wirtschaft wächst trotz Gegenwind im Sommer

