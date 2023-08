"Sandkerwa" 2023 in Bamberg: Termin und Programm der 73. Auflage

Die Sandkerwa 2023 in Bamberg findet vom 24. bis zum 28. August statt. Wir informieren Sie über Programm und Termine des Fests in Oberfranken.

Die Sandkerwa im oberfränkischen Bamberg zählt in jedem Jahr zu den Highlights des kulturellen Lebens. Mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern gehört das Volksfest zu den beliebtesten Im Freistaat Bayern. In diesem Jahr findet nun in der historischen Altstadt von Bamberg die 73. Auflage statt. Wir stellen Ihnen alle wichtigen Informationen zur Sandkerwa 2023 vor, die sich über insgesamt fünf Tage erstreckt. Hier finden Sie das Programm, die Termine und Infos zum Eintritt.

Volksfest in Bamberg: Beginn und Termin der Sandkerwa 2023

Die Sandkerwa startet dieses Jahr am Donnerstag, dem 24. August 2023 und findet über insgesamt fünf Tage bis zum Montag, dem 28. August statt. Den Auftakt für die 73. Auflage bildet dabei am Mittwoch um 19 Uhr ein Eröffnungsgottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche in Bamberg.

Das Programm der Sandkerwa 2023 in Bamberg

Im Laufe der fünf Tage hat die Sandkerwa auch in diesem Jahr wieder ein volles Programm, auf das sich Besucherinnen und Besucher freuen dürfen. Wir stellen Ihnen vor, was das Volksfest laut dem offiziellen Programmplan in diesem Jahr bietet:

Mittwoch, 23. August:

19 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche in Bamberg

Donnerstag, 24. August (eigentlicher Beginn):

13/14.30 Uhr: Kindernachmittag im Festzelt am Leintritt mit der Puppenbühne Herrnleben

18 Uhr: Eröffnung im Festzelt am Leintritt ; Schirmherrschaft liegt bei Oberbürgermeister Andreas Starke und Staatsministerin Melanie Huml

Freitag, 25. August:

17.30 Uhr: Standkonzert am Markusplatz

17.45 Uhr: Festzug zum Kirchweihbaum vom Markusplatz - Markusstraße - Untere Sandstraße - Obere Sandstraße - Kasernstraße - Leintritt

- Markusstraße - Untere - Obere - Kasernstraße - 18 Uhr: Aufstellung des Kirchweihbaums vor Klein-Venedig mit den Bauhandwerkerzünften aus Gaustadt , Hallstadt und Stegaurach

mit den Bauhandwerkerzünften aus , und Im Anschluss Proklamation der Sandschützenkönigin beziehungsweise des Sandschützenkönigs 2023

Samstag, 26. August:

14.30 Uhr: Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz

15 Uhr: Orgelkonzert zur Sandkerwa im Kaiserdom Bamberg (Unkostenbeitrag)

Sonntag, 27. August:

9.30 Uhr: Festgottesdienst am Elisabethenplatz

Ab 11 Uhr: Frühschoppen im Festgebiet

14.30 Uhr: Aufmarsch zum 69. Fischerstechen von der Steinertstraße - Markusplatz - Kapuzinerstraße - Am Kranen - Obere Brücke - Karolinenstraße - Herrenstraße - Obere Sandstraße - Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer

- Kapuzinerstraße - Am Kranen - Obere Brücke - Karolinenstraße - Herrenstraße - Obere - Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer 15 Uhr: 69. Fischerstechen auf der Regnitz

Montag, 28. August:

15 Uhr: Kinder-Hahnenschlag am Markusplatz

17.45 Uhr: Aufmarsch zum Hahnenschlag von der Unteren Brücke - Dominikaner Straße - Obere Sandstraße - zum Elisabethenplatz

- Obere - zum Elisabethenplatz 18 Uhr: Hahnenschlag vor der St. Elisabethenkirche

22 Uhr: Abschlussfeuerwerk mit Musik auf der Regnitz

Eintritt zur Sandkerwa 2023 in Bamberg

Im Jahr 2022 wurde in Form einer Fest-Abzeichenpflicht erstmals Eintritt erhoben. Auf Grund gestiegener Kosten wird das auch in diesem Jahr so geschehen. Ein Fest-Abzeichen kostet als Dauerkarte für sämtliche Tage 6 Euro, während ein Tages-Abzeichen bei 2,50 Euro liegt. Das Fest-Abzeichen ist an den einzelnen Veranstaltungstagen ab 18 Uhr Pflicht. Kinder unter 14 Jahren sowie Anwohner und Hotelgäste sind davon ausgenommen.