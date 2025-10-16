Trumps Pläne für die US-Auslandshilfe: Weniger Geld für Menschen – mehr für Eisbären?

Die US-Regierung plant, 50 Millionen Dollar für den Schutz von Eisbären in Grönland und weitere 25 Millionen Dollar für Schneeleoparden in Nepal bereitzustellen. Auf den ersten Blick klingen die Projekte wie ein Zeichen globaler Verantwortung – doch sie stehen in krassem Kontrast zu einer anderen Initiative des Weißen Hauses: der Kürzung zahlreicher Hilfs- und Naturschutzprogramme, die als unvereinbar mit der „America First“-Agenda von Präsident Donald Trump gelten. Das zeigen interne Unterlagen, die der Washington Post und mehreren mit dem Vorgang vertrauten Personen vorliegen.

Warum die Regierung ausgerechnet in weit entfernte Schutzgebiete investieren will, während sie eigene Programme zusammenstreicht, wirft Fragen auf.

Präsident Trumps Entscheidung verblüfft Diplomaten und Wissenschaftler

Interne E-Mails zeigen, dass das Außenministerium Mitte September aktiv Teams zusammenstellte, um die Finanzierungsvorschläge auszuarbeiten. Dieser Schritt, über den zuvor weder berichtet noch öffentlich bekannt gegeben worden war, verblüffte Diplomaten und gewählte Vertreter aus den Vereinigten Staaten und anderen Nationen. Auch Wissenschaftler, die sich für den Schutz der betroffenen Tiere einsetzen, waren verwundert. Viele von ihnen wiesen auf die drastischen Kürzungen der Regierung bei anderen US-Auslandshilfen hin.

Die Grönland-Initiative ist besonders bemerkenswert. Weil Trump – unter Berufung auf die strategische Lage und die reichen natürlichen Ressourcen der arktischen Insel – wiederholt den Wunsch geäußert hat, das halbautonome Gebiet durch Kauf oder Annexion zu erwerben. Grönland bleibt Teil des dänischen Königreichs, und seine Bevölkerung hat wenig Interesse an Trumps Avancen gezeigt.

In einer Erklärung, in der die laufenden Gespräche bestätigt wurden, erklärte das Außenministerium, dass die Finanzierung der Biodiversität nur deshalb in Betracht gezogen werde, weil sie vom Kongress vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus beschlossen worden sei. „Dies ist als im nationalen Interesse der USA liegend nur sehr schwer zu rechtfertigen, aber da das Außenministerium die geltenden Gesetze einhält und die Mittel für das Geschäftsjahr 2024 nicht umprogrammieren kann, suchen wir nach kreativen Wegen, um das Gesetz einzuhalten und dennoch die strategischen Ziele unseres Landes voranzubringen“, heißt es in der Erklärung, in der die Abkürzung für das vorangegangene Geschäftsjahr verwendet wird.

Trump-Regierung umgeht den Kongress bei Auslandshilfe

Ein Ziel sei es, so die Erklärung weiter, „Möglichkeiten zur Stärkung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu wichtigen Partnern“ zu identifizieren und Trumps außenpolitische Ziele voranzutreiben, „auch wenn wir gezwungen sind, diese vom Kongress vorgeschriebene Zweckbindung einzuhalten“. Die Trump-Regierung hat sich bereits zuvor über die Absichten der Gesetzgeber hinsichtlich der Bundesausgaben hinweggesetzt. Im August beispielsweise strich das Office of Management and Budget fast fünf Milliarden Dollar an bereits gesetzlich beschlossener Auslandshilfe, was die führende Republikanerin im Senatsausschuss für Haushaltsfragen, Senatorin Susan Collins (Maine), als „eindeutigen Verstoß gegen das Gesetz“ bezeichnete.

Forscher, die sich mit dem Schutz der Eisbären in Grönland befassen, zeigten sich verwirrt über die Höhe des zur Diskussion stehenden Finanzierungsvorschlags, den sie als um ein Vielfaches höher als ihre derzeitige Finanzierung bezeichneten. Und der ihrer Meinung nach so hoch sei, dass unklar sei, ob er überhaupt vollständig ausgegeben werden könne. Diese Personen äußerten sich, wie auch einige andere, unter der Bedingung der Anonymität zu den Berechnungen der Trump-Regierung.

Von Nothilfe zu „America First“: Trump lagert Milliarden aus Auslandshilfe um

Die Trump-Regierung stellte nach ihrem Amtsantritt die meisten Auslandshilfen ein und nahm später drastische Kürzungen bei Programmen vor, die unter anderem Medikamente im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar für Menschen im vom Krieg zerrütteten Sudan und Nahrungsmittelhilfe in Krisengebieten wie dem Gazastreifen bereitstellten. Die Tierschutzvorschläge würden aus den fast zwei Milliarden Dollar finanziert, die früher von der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) verwaltet wurden, die die Trump-Regierung Anfang dieses Jahres aufgelöst hat. Trump-Beamte signalisierten dem Kongress im vergangenen Monat, dass sie planten, diesen Pauschalbetrag auf in vielen Fällen vage definierte Projekte zu verlagern, die die „America First“-Agenda des Präsidenten vorantreiben sollen.

Zu den weiteren neuen Verwendungszwecken für diese Gelder gehören, wie in einer Mitteilung der Regierung an den Kongress vom September dargelegt, Initiativen zur Bekämpfung „marxistischer, antiamerikanischer Regime“ in Lateinamerika und zur Aufrechterhaltung des Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien in Zentralasien. In der Mitteilung des Kongresses wird erwähnt, dass ein Teil der Mittel für „wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutzmaßnahmen“ nach Grönland fließen soll, und auch Nepal wird als Empfänger von Hilfsgeldern genannt. Das Dokument enthält jedoch keine Angaben darüber, wie viel Geld an diese Länder gehen soll und wie es verwendet werden soll.

Milliarden für Eisbären statt für Hungerhilfe: Kongress zeigt sich fassungslos

Mitarbeiter des Kongresses, die über die Umverteilung der zwei Milliarden Dollar informiert wurden, sagten gegenüber der Washington Post, dass sie die Regierung um eine Erklärung gebeten hätten, da Trump versprochen hatte, Grönland zu annektieren. Als sie von den geplanten Biodiversitätsvorhaben erfuhren, zeigten sich einige ungläubig, dass die Projekte zum Schutz von Eisbären und Schneeleoparden so viel Geld erhalten sollten, während andere Projekte, die darauf abzielen, menschliches Leid zu lindern, keine Mittel mehr erhalten.

„Nachdem die Trump-Regierung die vom Kongress genehmigten und finanzierten Programme der USAID und des Außenministeriums dezimiert hat, verdient sie kein Lob dafür, dass sie einen Bruchteil der internationalen Naturschutzhilfe fortsetzt“, erklärte Senatorin Jeanne Shaheen (New Hampshire), die führende Demokratin im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass sie „eine sinnvolle Konsultation und Kontrolle durch den Kongress“ erwarte, „wenn die Regierung amerikanische Steuergelder ausgeben will“.

Millionenpläne würden Grönlands Forschung grundlegend verändern

Die Regierungen von Dänemark, Grönland und Nepal reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Wenn die Vorschläge zur Finanzierung der Biodiversität umgesetzt werden, könnten sie solche Naturschutzbemühungen dramatisch verändern. Das Grönländische Institut für Naturressourcen, eine Einrichtung, die die Tierwelt der Insel beobachtet, verfügt über ein Jahresbudget von weniger als 500.000 Dollar für die Erforschung von Eisbären. Der größte Teil dieser Gelder stammt laut Jahresberichten von der dänischen Regierung.

Mehrere Mitarbeiter des Außenministeriums gaben an, dass auch sie schockiert waren, als sie erfuhren, dass die Trump-Regierung Geld für den Schutz gefährdeter Tiere ausgeben wollte, angesichts ihrer jüngsten Bilanz im Bereich des Artenschutzes. Im April schlug die Regierung beispielsweise vor, die Definition des Begriffs „Schädigung“ von Tieren im Rahmen des Gesetzes zum Schutz gefährdeter Arten neu zu formulieren – ein Schritt, der laut Umweltschützern zu einer stärkeren Zerstörung von Lebensräumen führen wird.

Zwischen Symbolpolitik und Sparkurs: Wie Trumps Regierung mit Naturschutz umgeht

Eisbären und Schneeleoparden werden vom World Wildlife Fund aufgrund verschiedener Bedrohungen, darunter der Klimawandel und der Handel mit Wildtieren, als gefährdete Arten eingestuft. Weltweit gibt es etwa 26.000 Eisbären, davon vermutlich etwa 3.000 in Grönland. Auf der Erde leben mindestens 4.000 Schneeleoparden, davon weniger als 400 in Nepal.

Ein Mitarbeiter des Außenministeriums, der mit dem Eisbärenprojekt vertraut ist, sagte, dass es intern Fragen aufgeworfen habe, da die Ausgaben für so viele andere Bereiche gekürzt worden seien. Diese Person sagte, dass er und seine Kollegen schätzten, dass dies etwa 100.000 Dollar pro Eisbär ausmachen würde. „Das ist etwas, worauf [das Amt für Auslandshilfe] seit Monaten drängt“, sagte der Mitarbeiter. „Während alles andere gestrichen wird.“ Ein anderer Mitarbeiter des Außenministeriums drückte es noch deutlicher aus: „Wir tun derzeit absolut nichts, um die Natur oder die Tierwelt zu schützen.“

Andere Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass die Abteilung, die normalerweise für die Verteilung solcher Mittel zuständig ist, das Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, von Trumps Initiativen zum Abbau von Bundesbeamten stark betroffen war. Durch Entlassungen, Pensionierungen und Kündigungen wurden mehrere Büros geschlossen, die meisten Führungskräfte haben das Amt verlassen und etwa die Hälfte der Mitarbeiter ist gegangen, sagten zwei Mitarbeiter.

Ex-DOGE-Mitarbeiter wird zum zentralen Strippenzieher im Außenministerium

Aus den von der Post eingesehenen E-Mails geht hervor, dass die Finanzierung für Jeremy Lewin, einen politischen Beauftragten, der die Aufgaben des Unterstaatssekretärs für Auslandshilfe, humanitäre Angelegenheiten und Religionsfreiheit wahrnimmt, eine Priorität ist. Lewin, der vor seinem Eintritt in die Trump-Regierung in diesem Jahr als Mitglied von Elon Musks US-DOGE-Dienst noch nie in der Regierung gearbeitet hatte, hat sich zu einem wichtigen Umsetzer der Politik der Regierung entwickelt, darunter die Auflösung der USAID und die Umstrukturierung des Außenministeriums.

Die Konzentration auf Grönland und Nepal, ein Land zwischen den Supermächten Indien und China, das kürzlich eine blutige Phase politischer Unruhen erlebt hat, hat bei Beobachtern zu einer gewissen Besorgnis geführt. Trump hat angedeutet, dass er den Einsatz militärischer Gewalt in Betracht ziehen würde, um Grönland zu übernehmen, falls das Gebiet nicht an die Vereinigten Staaten verkauft wird. Laut früheren Berichten der Post hat das Weiße Haus Anfang dieses Jahres Schätzungen darüber angefertigt, wie viel es kosten würde, Grönland als Territorium zu erhalten, was darauf hindeutet, dass die öffentlichen Äußerungen des Präsidenten mehr als nur Spekulationen waren.

Von der Annexion zur Entwicklungshilfe: Trumps Interesse an Grönland bleibt

Im August bestellte der dänische Außenminister einen hochrangigen US-Diplomaten ein, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Amerikaner mit mutmaßlichen Verbindungen zu Trump verdeckte Einflussnahmen in Grönland durchgeführt hätten. Obwohl Trump in den vergangenen Monaten weniger häufig über Grönland gesprochen hat, sagte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen diese Woche gegenüber Abgeordneten, dass sie nicht „aufatmen“ sollten.

Während der ersten Amtszeit von Trump äußerte der Präsident ähnliche Ambitionen in Bezug auf Grönland. Als diese Avancen zurückgewiesen wurden, kündigte seine Regierung eine Finanzierung in Höhe von zehn Millionen US-Dollar durch USAID an, die für die Entwicklung wichtiger Sektoren wie Bergbau und Tourismus vorgesehen war. Während Grönland aufgrund seiner Beziehungen zu Dänemark in der Vergangenheit kein wichtiger Empfänger amerikanischer Auslandshilfe war, ist Nepal ein Entwicklungsland und hatte zuvor zahlreiche Zuschüsse von USAID und anderen US-Institutionen erhalten, darunter einige speziell für Schneeleoparden.

