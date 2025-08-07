Bericht belegt Einbruch des US-Arbeitsmarkts: Trump feuert zuständige Beamtin

Präsident Donald Trump hat am Freitag die Entlassung einer hochrangigen Beamtin bekannt gegeben, die für die wichtigsten Wirtschaftsstatistiken der USA verantwortlich ist. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach der Veröffentlichung von neuen Arbeitsmarktdaten: Der Juli-Bericht zeigte nicht nur ein schwaches Beschäftigungswachstum, sondern auch erhebliche Korrekturen nach unten für die Einstellungszahlen der Vormonate Mai und Juni. Die Entlassung wirft brisante Fragen zur Unabhängigkeit der Wirtschaftsdaten auf – und könnte erst der Anfang größerer Umwälzungen in der US-Statistikbehörde sein.