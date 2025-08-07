Icon Menü
Bericht belegt Einbruch des US-Arbeitsmarkts: Trump feuert zuständige Beamtin

Bericht belegt Einbruch des US-Arbeitsmarkts: Trump feuert zuständige Beamtin

Präsident Trump spricht von „gefälschten” Zahlen und entlässt die Leiterin der US-Behörde: Eine neue Statistik signalisierte einen starken Einbruch des US-Arbeitsmarktes.
Von Andrew Ackerman, Jacob Bogage
    Präsident Donald Trump beantwortet nach der Unterzeichnung einer Executive Order im Roosevelt Room des Weißen Hauses am Donnerstag Fragen von Journalisten.
    Präsident Donald Trump beantwortet nach der Unterzeichnung einer Executive Order im Roosevelt Room des Weißen Hauses am Donnerstag Fragen von Journalisten. Foto: Pete Marovich, The Washington Post

    Präsident Donald Trump hat am Freitag die Entlassung einer hochrangigen Beamtin bekannt gegeben, die für die wichtigsten Wirtschaftsstatistiken der USA verantwortlich ist. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach der Veröffentlichung von neuen Arbeitsmarktdaten: Der Juli-Bericht zeigte nicht nur ein schwaches Beschäftigungswachstum, sondern auch erhebliche Korrekturen nach unten für die Einstellungszahlen der Vormonate Mai und Juni. Die Entlassung wirft brisante Fragen zur Unabhängigkeit der Wirtschaftsdaten auf – und könnte erst der Anfang größerer Umwälzungen in der US-Statistikbehörde sein.

