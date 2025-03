„Massiver Betrug“ im US-Sozialsystem? Warum Musks DOGE Probleme hat, das nachzuweisen 

Elon Musk hat die Sozialversicherungsbehörde der USA in den ersten Wochen der Trump-Regierung als Hauptziel seiner Kritik auserkoren. Er behauptete, die Behörde sei von „immenser Verschwendung“ betroffen, und kündigte Prüfungen an, um „das extreme Ausmaß an Betrug“ zu beseitigen. Präsident Donald Trump erklärte in seiner Rede vor dem Kongress Anfang des Monats, dass Musks US-DOGE-Service bereits „ein schockierendes Maß an Inkompetenz und wahrscheinlichem Betrug“ innerhalb der Behörde festgestellt hat. Allerdings erwiesen sich einige der von Musk und DOGE angeführten Beispiele für angeblich verschwenderische Ausgaben als übertrieben oder ungenau. Die Behörde stand in der Vergangenheit zwar in der Kritik – jedoch aus völlig anderen Gründen.