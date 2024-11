Raus mit dem Geld: Wie die Biden-Regierung noch schnell Projekte vorantreibt

Am späten Nachmittag des 13. Novembers, etwa eine Woche nachdem die Demokraten durch die Wahlniederlage von Vizepräsidentin Kamala Harris am Boden zerstört waren, hat Joe Biden mit etwa 2.000 Mitarbeitern der Bundesregierung in einer Telefonkonferenz gesprochen. Seine Hoffnung: dass die letzten Wochen seiner Präsidentschaft nicht ungenutzt verstreichen würden. „Ich weiß, dass es eine schwierige Zeit ist. Ich bin sicher, dass Sie alle eine Vielzahl von Emotionen verspüren“, sagte Biden. “Aber ich hoffe, dass es ein Gefühl gibt, das Sie nicht aus den Augen verlieren: den Stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“