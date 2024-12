Joe Biden bleibt nur noch ein guter Monat in seinem Amt als US-Präsident. Also hat er seine Zeit in der vergangenen Woche einer präsidialen Tradition gewidmet, die so üblich ist wie die Begnadigung des Truthahns zu Thanksgiving und sonntägliche Golfausflüge: Er hat sein Vermächtnis für die Geschichtsbücher aufpoliert.