„Memes“ von Festnahmen und Abschiebungen: Diese bizarre Strategie verfolgt das Weiße Haus

Das Weiße Haus hat Videos von Festnahmen und Abschiebungen von Einwanderern auf X gepostet, unterlegt mit Songtexten wie „Ice, Ice, Baby“ und „Hey, hey, goodbye“. Das Heimatschutzministerium veröffentlichte auf Instagram ein Meme, das Uncle Sam zeigt, wie er die Amerikaner dazu auffordert, alle „ausländischen Eindringlinge“ zu melden. Und Vizepräsident JD Vance, dem gesagt wurde, er könne „das Lustigste tun, was es je gab“, indem er einen Modejournalisten abschiebt, der seine Kleiderwahl kritisiert hatte, antwortete mit einem Filmausschnitt von Jack Nicholson, der nickt und lächelt. Die Trump-Regierung nutzt ihre Politik der Massenabschiebungen zunehmend für Lacher und verbreitet Memes und Witze über die landesweiten Einwanderungsrazzien an Millionen von Amerikanern. Dahinter steckt eine Strategie.

Vertreter des Weißen Hauses erklärten, ihre digitale Strategie solle auf unterhaltsame und aufmerksamkeitsstarke Weise zeigen, dass Präsident Donald Trump seine Versprechen in der Einwanderungspolitik einhält. „Das Weiße Haus ist immer auf der Suche nach kreativen, auffälligen Möglichkeiten, um die wichtige Arbeit der Trump-Regierung hervorzuheben – darunter auch die Abschiebung krimineller illegaler Einwanderer“, sagte Sprecherin Abigail Jackson. „Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde diese kranken Kriminellen verteidigen!“

Einige Betrachter empfanden die Beiträge als geschmacklos, bösartig oder entmenschlichend

Jeff Giesea, ein prominenter MAGA-Organisator aus dem Jahr 2016, der sich seitdem von Trump abgewandt hat, sagte, er teile zwar einige politische Instinkte der Regierung, glaube aber, dass ihr „brutaler, spektakulärer“ Ansatz die Menschen abschrecken könnte. „Sie werden sagen, es sei offensichtlich, dass wir scherzen oder trollen, aber ich halte es moralisch nicht vertretbar, dass ein Amtsträger in einem Meme mit der Abschiebung droht“, sagte er.

„Das ist keine Reality-TV-Show. Das ist die reale Welt. Man sollte nicht über Themen scherzen, die das Leben von Menschen beeinträchtigen.“ Jeff Giesea, ehemaliger MAGA-Organisator

Stellevertretende Heimatschutzministerin Tricia McLaughlin nennt die Washington Post „grundsätzlich unseriös“

Auf die Frage nach einer Stellungnahme zu den Aktivitäten in den sozialen Medien sagte Tricia McLaughlin, stellvertretende Ministerin im Heimatschutzministerium, in einer Erklärung, dass die Behauptungen der Washington Post „grundsätzlich unseriös sind und den völlig kindischen Zustand des Mainstream-Journalismus widerspiegeln. Diese Reporter sollten sich aus den sozialen Medien zurückziehen und sich auf die sehr realen Opfer illegaler Einwanderer konzentrieren.“

Zu den offiziellen Beiträgen des DHS in den letzten Wochen gehörten ein Videomontage, in der Trump wiederholt „Bye Bye“ sagt, und ein Star Wars-Meme-Clip, in dem die Grenzpolizei, dargestellt als Darth Vader, Rebellenkämpfer mit den Bezeichnungen „Sanctuary Cities“, „Fake News“ und „Meth“ niederschlägt. Zu den Beiträgen der Regierung gehörten kurze Meme-Bilder, wie eines vom letzten Monat, auf dem „DEI“ für „Deport Every Illegal“ (alle Illegalen abschieben) stand.

Als im Internet heftig diskutiert wurde, ob 100 Männer einen Gorilla im Kampf besiegen könnten, sprang das Weiße Haus auf den Zug auf und veröffentlichte ein Bild von Trump, der auf einen vollbesetzten Jet herabblickt: „142.000+ abgeschobene Ausländer gegen 1 Präsident Trump“.

Andere Beiträge waren jedoch aufwändiger produziert, wie beispielsweise ein Musikvideo, in dem ein SUV der Grenzpolizei zu Techno-Beats und dem Text „I will be kicking you out“ zu sehen ist. „Das amerikanische Volk hat für Massenabschiebungen gestimmt“, heißt es in einem Video des DHS über Verhaftungen. „Wir werden ihnen genau das geben, wofür sie gestimmt haben.“

Einige der Beiträge nehmen Einwanderer direkt ins Visier, wie beispielsweise ein Cartoon, den das Weiße Haus gepostet hat und der eine Frau ohne Papiere zeigt, die während ihrer Verhaftung weinend fotografiert wurde. In der „Bye-bye“-Montage auf Instagram sind die Gesichter mutmaßlicher „krimineller illegaler Einwanderer“ zu sehen; einige dieser Fotos wurden auch auf Schildern verwendet, die auf dem Rasen des Weißen Hauses aufgestellt wurden.

Gemessen an der Online-Resonanz haben die Beiträge ihre Wirkung nicht verfehlt

Eine scherzhafte Valentinstagskarte mit Trump, dem Grenzbeauftragten Tom Homan und einem „Roses are red“-Gedicht, das mit „we‘ll deport you“ endet, verbreitete sich schnell auf X und erhielt eine Viertelmillion Likes.

Und viele Internetnutzer haben ihre Unterstützung für diesen harschen Humor zum Ausdruck gebracht. „Macht Memes, bis sie weinen, und dann macht Memes von ihnen, wie sie weinen“, schrieb ein Kommentator in einem X-Post, der 4.000 Mal geliked wurde.

Laut einer Umfrage zu Trumps Einwanderungspolitik sind 52 Prozent der Amerikaner dagegen

Es ist unklar, inwieweit die Online-Debatte die öffentliche Meinung beeinflusst. Eine Umfrage der Post aus dieser Woche ergab, dass 52 Prozent der Amerikaner Trumps Einwanderungspolitik ablehnen, während 37 Prozent sie befürworten – eine Kluft, die seit Trumps Amtsantritt gewachsen ist. Eine separate Umfrage der Quinnipiac University aus dieser Woche ergab, dass 56 Prozent der registrierten Wähler Trumps Umgang mit Abschiebungen ablehnen.

Ein Leiter des Teams für digitale Strategie des Weißen Hauses, das Accounts mit mehr als zehn Millionen Followern verwaltet, erklärte gegenüber der Post, dass das Team mit auffälligen und aggressiven Posts die Aufmerksamkeit der Mainstream-Wähler auf sich lenke, die traditionellen Medien umgehe und „die Narrative“ rund um Abschiebungen und andere Themen „neu gestalte“.

Andere Behörden, wie die Einwanderungs- und Zollbehörde, sind auf denselben Zug aufgesprungen

Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde haben Bilder von gefesselten Männern gepostet, die in Abschiebungsflüge steigen. Und der offizielle X-Account der US-Einwanderungsbehörde veröffentlichte letzte Woche ein Foto einer Frau in Handschellen, die angeblich wegen Heiratsbetrugs abgeschoben wurde. „Für diese illegale Ausländerin wird es kein Happy End geben“, hieß es in dem Beitrag.

Einige der Witze wurden persönlich. Derek Guy, ein Herrenmode-Autor mit einer Million X-Followern, der für seine Modekritiken prominenter Persönlichkeiten und Politiker bekannt ist, schrieb in einem Beitrag am Sonntag, dass er als Baby in die Vereinigten Staaten gekommen sei und sein Vater „länger als vorgesehen“ in den USA geblieben sei, nachdem seine Familie vor dem Vietnamkrieg geflohen war.

Herrenmode-Autor Derek Guy erntet Kritik mit seiner Einwanderungsgeschichte

Guy sagte, er habe gehofft, mit seiner Geschichte zu zeigen, dass die meisten Einwanderer hier „gute, ehrliche Menschen“ und keine gewalttätigen Kriminellen sind. Aber seine Botschaft löste im Internet eine Welle der Empörung aus, und einige forderten seine sofortige Abschiebung – vielleicht als Rache von Vance an einem Mann, der gesagt hatte, seine „Hosen seien zu eng“.

Vances Beitrag, in dem er andeutete, dass er die Abschiebung von Guy unterstütze, wurde zehn Millionen Mal angesehen. Sein Pressesprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Auch der offizielle Account des DHS schloss sich dem Witz an und postete ein Meme aus dem Film „Spy Kids 2“, das ein Kind mit einer Hightech-Brille zeigt, das heranzoomt, um etwas genauer zu sehen.

In einem Interview erklärte Guy gegenüber der Washington Post, dass Nutzer auf X oft taktlose Witze feierten, weil die Kultur der Plattform Zynismus und parteiische Empörung zu belohnen scheine. „Es ist schwer zu erkennen, dass man sich in der Gosse befindet, bis man aus der Gosse herauskommt“, sagte er. Er glaube jedoch, dass diese Art von schwarzem Humor für viele Amerikaner „zutiefst befremdlich“ sei und sich mit der Zeit als selbstzerstörerisch erweisen könnte.

„Es ist schlimm, wenn es ein Element der Schadenfreude gibt und man sich an der Vorstellung ergötzt, dass Familien auseinandergerissen werden, und Politiker haben die Verantwortung, dies nicht noch zu verstärken“, sagte er. „Aber ich glaube nicht, dass der Durchschnittsbürger Freude an Grausamkeit hat.“ Er sagte, dass ihn keine Regierungsbeamten kontaktiert hätten. Aber seine Besorgnis darüber hält an.

