Gärtner, Reinigungskräfte, Tagelöhner: Brände in Los Angeles machen ihre Träume zunichte

Zu den Opfern der verheerenden Brände in der Region Los Angeles gehören neben wohlhabenden und gut vernetzten Einwohnern auch Tausende von Dienstleistungsarbeitern. Vorher arbeiteten sie in der Landschaftsgestaltung, in der Reinigungsbranche und als Auftragsarbeiter. Ihre Jobs hielten die Metropole am Laufen. Doch diese Jobs sind in den Bränden der letzten Woche verschwunden.