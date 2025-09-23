Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Charlie Kirks Tod ist Wendepunkt für USA: Drei Erkenntnisse aus der Gedenkfeier

Washington Post

„Dieser Moment ist der Wendepunkt für die USA“: Drei Erkenntnisse aus der Gedenkfeier für Charlie Kirk

Es sollte eine Trauerfeier für den ermordeten 31-Jährigen werden – es wurde eine politische Kampfansage. Kirks christliche geprägte rechte Anhängerschaft wird bei den Republikanern immer stärker.
Von Amber Phillips
    • |
    • |
    • |
    Charlie Kirk war ein ultrarechter Podcaster, Aktivist und Gründer von Turning Point USA. Seine Gedenkfeier verwandelte sich schnell in eine politische Kampfansage.
    Charlie Kirk war ein ultrarechter Podcaster, Aktivist und Gründer von Turning Point USA. Seine Gedenkfeier verwandelte sich schnell in eine politische Kampfansage. Foto: Ross D. Franklin, dpa, AP

    Vor seinem Tod war der Name von Charlie Kirk nicht allseits bekannt. Nun aber könnte die von ihm gegründete rechtsgerichtete christliche Bewegung zu einem noch größeren – vielleicht sogar dominierenden – Teil der Republikanischen Partei werden. Das deutete sich bei den mehr als ein Dutzend Rednern und Führungskräften der Trump-Regierung an, die Charlie Kirk am Sonntag gedachten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden