„Dieser Moment ist der Wendepunkt für die USA“: Drei Erkenntnisse aus der Gedenkfeier für Charlie Kirk

Vor seinem Tod war der Name von Charlie Kirk nicht allseits bekannt. Nun aber könnte die von ihm gegründete rechtsgerichtete christliche Bewegung zu einem noch größeren – vielleicht sogar dominierenden – Teil der Republikanischen Partei werden. Das deutete sich bei den mehr als ein Dutzend Rednern und Führungskräften der Trump-Regierung an, die Charlie Kirk am Sonntag gedachten.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden