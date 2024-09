Wie Demokraten und Republikaner mit der Angst vor China Wahlkampf machen

Finstere Andeutungen, dass ein Kandidat als junger Mann von der chinesischen Führung als Spion rekrutiert worden sein könnte. Angriffe, in denen ein anderer Möchtegern-Senator beschuldigt wird, von einem chinesischen Fentanyl-Hersteller zu profitieren. Und Anzeigen, in denen behauptet wird, ein wieder anderer Kandidat habe vor einigen Jahren in seinem Autohaus SUVs aus chinesischer Produktion verkauft.