Chinesische Gemeinde in Panama leidet unter geopolitischen Spannungen zwischen USA und China

Washington Post

Während die USA und China um den Panamakanal kämpfen, leidet die chinesische Gemeinde vor Ort

Unter dem Druck von Präsident Trump orientiert sich Panama wieder stärker in Richtung Washington, was in der größten chinesischen Gemeinde Mittelamerikas Besorgnis auslöst.
Von Teo Armus
    Touristen fotografieren im Juli den Mirador de las Américas in Arraiján, Panama.
    Touristen fotografieren im Juli den Mirador de las Américas in Arraiján, Panama. Foto: Tarina Rodriguez, The Washington Post

    Im zunehmenden Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und China um den Einfluss auf den Panamakanal befindet sich das neueste Schlachtfeld hier neben einer Autobahn, zerfallen hinter orangefarbenem Absperrband. Der leuchtend rote Bogen, bewacht von Steinlöwen und bemalten Drachen, wurde 2004 zu Ehren der großen und langjährigen chinesischen Gemeinde Panamas errichtet. Der kleine Park namens Mirador de las Américas bietet einen Panoramablick auf die Brücke der Amerikas, die den Kontinent verbindet, und die darunter liegende Wasserstraße.

