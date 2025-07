„Die USA sind kein freies Land mehr“: Diese Honduranerin verlässt Trumps Amerika

Ein letzter Gang zum Waschsalon, bevor sie ihre Sachen packte. Ein Anruf beim Finanzdienstleister Wells Fargo, um mitzuteilen, dass sie wegzieht. Eine Reihe von Abschieden von Freunden und ehemaligen Kollegen auf Staten Island und in Brooklyn. Das war Kataleya Nativi Bacas letzter Tag in den Vereinigten Staaten. Die 34-jährige Transgender-Frau kam 2021 in die USA, um Asyl zu beantragen. Sie durfte bleiben, während ihr Antrag geprüft wurde, und wartete auf ihr Vorstellungsgespräch bei der Einwanderungsbehörde.