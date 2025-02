Inside Mar-a-Lago: Warum Donald Trump jetzt vom "Golf von Amerika" spricht

US-Präsident Donald Trump saß mit einer Gruppe von Beratern in Mar-a-Lago, tauschte Ideen aus und bereitete sich auf eine Pressekonferenz vor, als er zum ersten Mal eine Idee äußerte, die viele zuvor noch nicht gehört hatten: Er wollte den Golf von Mexiko umbenennen. Von nun an, so beschloss er, sollte er Golf von Amerika heißen. Die Anwesenden waren sofort begeistert, und er spielte mit dem Gedanken, das Konzept vielleicht zu enthüllen, wenn er später am Tag vor die Fernsehkameras treten würde. Er beschloss, es spontan zu tun, sollte ihm der Moment passend erscheinen.