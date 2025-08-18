Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Drogen, Vorstrafen, falsche Männlichkeit: Das sind Trumps Vorbilder für seine neue Fitnesskampagne für Kinder

Washington Post

Drogen, Vorstrafen: Das sind Trumps Vorbilder für seine Fitnesskampagne für Kinder

Donald Trumps fragwürdige Vorbilder für seine neue Fitnesskampagne haben wenig mit den Herausforderungen für das Wohlbefinden der Kinder von heute zu tun.
Von Kevin B. Blackistone
    • |
    • |
    • |
    Präsident Trump präsentiert fragwürdige Vorbilder für seine neue Fitnesskampagne für Kinder, unter anderem Ex-Profi-Wrestler Paul Levesque und Profi-Footballer Lawrence Taylor. 
    Präsident Trump präsentiert fragwürdige Vorbilder für seine neue Fitnesskampagne für Kinder, unter anderem Ex-Profi-Wrestler Paul Levesque und Profi-Footballer Lawrence Taylor.  Foto: Sebastian Kahnert, dpa

    Unter den Menschen, die letzte Woche um Präsident Donald Trump standen, als er eine weitere Verordnung unterzeichnete, mit der er den Fitness-Test für Präsidenten aus Trumps Lieblingsdekade – den 1950er Jahren vor der Bürgerrechtsbewegung und dem Wahlrecht für Schwarze – wiederbelebte, befand sich ein bärtiger Mann mit ledriger Haut, rasiertem Kopf und einem dicken Nacken, der sich vor Anstrengung anspannte, um nicht wie der bullige Türsteher auszusehen, dem er ähnelte. Ich erkannte ihn erst, als ich die Bildunterschrift las: Paul Levesque, besser bekannt als Triple H, aus dem professionellen Wrestling-Theater.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden