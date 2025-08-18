Drogen, Vorstrafen: Das sind Trumps Vorbilder für seine Fitnesskampagne für Kinder

Unter den Menschen, die letzte Woche um Präsident Donald Trump standen, als er eine weitere Verordnung unterzeichnete, mit der er den Fitness-Test für Präsidenten aus Trumps Lieblingsdekade – den 1950er Jahren vor der Bürgerrechtsbewegung und dem Wahlrecht für Schwarze – wiederbelebte, befand sich ein bärtiger Mann mit ledriger Haut, rasiertem Kopf und einem dicken Nacken, der sich vor Anstrengung anspannte, um nicht wie der bullige Türsteher auszusehen, dem er ähnelte. Ich erkannte ihn erst, als ich die Bildunterschrift las: Paul Levesque, besser bekannt als Triple H, aus dem professionellen Wrestling-Theater.