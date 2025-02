Unerwarteter Rebell: 82-jähriger Republikaner stemmt sich gegen Präsident Trump

In seinen vielen Jahren als Anführer der Republikaner im Senat hat Mitch McConnell die Justiz nach rechts gedrängt und die Kammer in einen legislativen Friedhof für Demokraten verwandelt, was ihm den Ruf einer rücksichtslosen Parteipolitik einbrachte. Doch frei von seiner Führungsrolle und wahrscheinlich in seiner letzten Amtszeit hat der 82-Jährige in den vergangenen Monaten gegen die umstrittensten Nominierungen von Präsident Donald Trump opponiert und ist so zu einem unerwarteten – und meist einsamen – Gesicht des republikanischen Widerstands geworden.